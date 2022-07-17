英国保守党竞选党魁淘汰赛 5人进行第二轮辩论

英国保守党选举

英国首相约翰逊因其内阁成员大批离开而宣布辞职后，英国保守党选举新党魁，也就是新首相的程序正在进行中。竞选名单剩下的5名候选人今天举行第二场电视辩论。

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英国保守党今天7月17日举行竞选该党党魁的第2场辩论会。今天参加辩论的5名候选人是保守党358名国会议员通过两轮投票选出的。

他们是前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）、国际贸易大臣莫尔当特（Penny Mordaunt）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、前平等事务国务秘书凯米-巴德诺克（Kemi Badenoch）和议员汤姆-图根哈特（Tom Tugendhat）。

在5名候选人中，更被看好的3人分别是：前财政大臣苏纳克，外交大臣特拉斯和国际贸易府大臣莫尔登特。

而这3人当中被看好的则是前财政大臣苏纳克。据“周日电讯报”委托的调查显示，近半数的保守党选民认为，与外交大臣特拉斯和国际贸易副大臣莫尔当特相比，前财长苏纳克会成为更好的首相。

印度裔前财长苏纳克因在疫情期间出台的系列政策受欢迎而积攒了声望，不过，他的巨富妻子被指在税务方面占便宜，又令他失去了一些羽毛。另外，他很可能受到辞职首相约翰逊阵营的反对，因他在辞掉财政大臣职务之前，没有告诉首相约翰逊，因此被认为有“叛徒”之嫌。

而现任英国外交女大臣特拉斯似乎得到首相约翰逊阵营的更多支持。

英国保守党议员将在18日进行第3轮投票，得票最少者将出局。入围决赛的两人预计在7月21日之前产生；然后交由全体党员票选，其结果将在9月5日公布。