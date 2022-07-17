运载超11吨武器的乌克兰安东诺夫运输机在希腊坠毁，八人死亡

欧洲

综合美联社，法新社消息，7月17日，塞尔维亚国防部长内博伊萨·斯特凡诺维奇表示，前一天晚上从塞尔维亚南部尼丝机场启程，前往孟加拉国达卡的一架乌克兰安东诺夫运输机在希腊北部城镇帕莱奥霍里卡瓦拉斯附近坠毁，货机上的八名机组人员在坠机事故当中全部丧生。

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斯特凡诺维奇表示，这架坠毁的安-12属于乌克兰公司Meridian LTD，当时机上载有约11.5吨武器，由塞尔维亚制造，包括计划运往孟加拉国的照明迫击炮地雷。至于死亡的机组成员，斯特凡诺维奇在新闻发布会上称，估计他们是乌克兰人，但目前信息尚不明确，不过“不是塞尔维亚人”。坠机地点位于两个村庄的田间，当地村民报告称曾看到火球，听到了爆炸的声音。

塞尔维亚政府强调，这些武器的出口商是塞尔维亚私人公司Valir，买家“是孟加拉国防部”，“飞机预计从塞尔维亚起飞，中间经停约旦的安曼，最终抵达孟加拉”。塞方称，“这是根据国际规则，与孟加拉国防部达成的一项交易”，“而非是要运往乌克兰”，“说这批货品是为了运到乌克兰的这种说法是完全错误的”。

斯特凡诺维奇表示，自2016年以来，塞尔维亚的每一份武器订单都留有电子单据，塞尔维亚从没有给任何向乌克兰或俄罗斯出口的武器颁发任何授权。

至于为什么本次是由乌克兰的安东诺夫来运送这批武器，斯特凡诺维奇解释称，运输军备的货机大部分都是苏联生产的，归俄罗斯、白罗斯和乌克兰所有，而由于俄乌战争，俄罗斯和白罗斯受到国际制裁，只有乌克兰运输机才能继续在世界各地继续开展业务。斯特凡诺维奇强调说，“这些运输机除了是乌克兰公司的财产之外，与乌克兰之间不存在任何其他的关联”。

法新社贝尔格莱德站报道称，该飞机曾在坠毁前向空中交通管制方发出信号，称一个引擎出了问题，向希腊卡瓦拉机场申请紧急降落许可，但未能及时完成所需程序便坠毁。