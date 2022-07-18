习近平邀欧洲领导人11月在北京见面

中国/欧盟/习近平

2018年6月25日在北京举行的高级别经济对话中欧盟和中国的旗帜。

南华早报消息，欧洲高层领导人已被邀请于11月在北京会见中国国家主席习近平，但欧洲尚未决定是否接受邀请。而决定习近平去留的中共20大或将在10月份召开...

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南早今天7月18日引述一位熟悉情况的高级消息人士透露，邀请函已发给德国总理奥拉夫-朔尔茨、法国总统埃马纽埃尔-马克龙、意大利总理马里奥-德拉吉和西班牙首相佩德罗-桑切斯。

习近平邀请欧洲领导人在11月访问中国。南华早报指出，拟议的日期是在10月中共党20大之后，“这一事实间接证实了习近平将获第三个任期”。

这些访问将与当月在巴厘岛举行的20国集团领导人峰会相吻合，或将标志着西欧领导人重返中国，此前近三年的清零政策对肉身参与的中国外交造成了阻碍。

这个消息说，在巴黎，一场关于如何应对北京邀请的"激烈辩论"正在进行，但众所周知，欧洲最强大国家的领导人赞成与中国就乌克兰、粮食安全和经济关系等问题进行对话。

那位高级外交官说"很难对中国说不，特别是对习近平说不"。他补充说，中国外长王毅将于9月前往欧洲，然后去纽约参加联合国大会，在此期间，王毅"将安排欧洲领导人对中国的高级别访问"。

尽管习近平今年2月在北京冬奥会启动仪式上会见了多位世界领导人，其中包括俄罗斯和塞尔维亚总统弗拉基米尔-普京和亚历山大-武契奇，但西方领导人基本上都避而不见。

马克龙默克尔曾想一起访华

去年曾讨论过马克龙与德国前总理安格拉-默克尔一起访问中国的问题，默克尔很想向她建立过密切联系的这个国家做个告别。

该报道说，中国官员曾为这次旅行进行铺垫，但计划最终被取消，原因是与习近平见面需遵守繁琐严格的防疫规定。

与此同时，今年4月份中欧在线峰会，因中方被认为无视布鲁塞尔呼吁帮助阻止俄罗斯攻击乌克兰的请求，而被欧盟高级外交官博雷利（Josep Borrell）描述为 "聋子的对话"。