基辛格: 从法律上讲，袭击台湾将从一开始就让中美陷入直接冲突

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德国《明镜周刊》7月15日刊出对美国前国务卿基辛格的采访，在对比俄罗斯侵略乌克兰与北京可能攻打台湾时，基辛格指出：“从法律上讲，对台湾的袭击将从一开始就使中美陷入直接冲突”。

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《明镜周刊》：当你看到乌克兰战争迄今为止的发展情况时，你认为它是增加了还是减少了中国领导人彻底解决台湾问题的愿望？

基辛格：我认为两样都不是。普京显然低估了他会遇到的阻力。然而，中国人只有在他们确定和平发展将永远不可能之后，才会对台湾使用全面的武力。而我认为他们还没有达到这一点。

《明镜周刊》：但是，如果中国有一天得出这样的结论，这种冲突与目前在乌克兰的冲突会有什么不同？

基辛格：关于乌克兰，军事问题的一个方面是，两个拥核集团在第三国的领土上打一场常规战争，当然这个第三国有很多来自我们的武器。但从法律上讲（或指台湾关系法），对台湾的攻击将从一开始就使中国和美国陷入直接冲突。

《明镜周刊》：美国总统理查德-尼克松和你开始历史性的中国之行已经过去50年。从今天的角度来看，当时推迟解决台湾冲突是一个成就还是一个错误？

基辛格：那是开始与中国合作的唯一可能的途径，对结束冷战势在必行，对结束越南战争也至关重要。而且这在朝鲜战争后创造了至少25年的和平进程。中国的崛起将不可避免地带来我们所讨论的问题--那是中国历史的本质使然。而关于台湾问题。我认为，让毛泽东同意中国在战后从未同意过的事情--即推迟解决，这是一个相当大的成就。