普京：俄罗斯被完全剥夺了获得外国高科技产品的机会

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俄罗斯总统普京7月18日在主持国内经济会议时表示，尽管反对者作出了不友好的预测，但俄罗斯不会失去信心，也不会让其几十年的进步发生逆转。他提及，俄罗斯必须克服西方因其入侵乌克兰而对俄实施制裁所造成的“巨大的”高科技问题。

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据塔斯社报导，普京在讲话中指出，俄罗斯被完全剥夺了获得外国高科技产品的机会。他坚称：“我们明白，这对我们国家是一个重大挑战，然而我们不会失去信心，也不会让我们几十年的进步发生逆转，尽管我们一些不怀好意的人预测，但事实恰恰相反。”

普京说：“（我们）意识到（制裁俄罗斯的国家）正在设置的大量障碍”，因此俄罗斯将“寻找新的解决方案，同时有效利用本国现有的技术能力和俄罗斯创新公司的研究。”

普京说：“我明白，这是一项复杂的任务。我们所有人都完全了解这一点。而且很清楚的是，我们不能也不会与世界其他地方隔离开来”。他强调，俄罗斯不能与世界其他地区隔绝，被包围起来。

普京说：“显然，我们不能在与世界其他地区隔绝的情况下发展。我们也不会这样做。在当今的世界上，不可能仅仅发布法令和建立一个巨大的围墙。这是根本不可能的。”他表示，俄罗斯当下最优先的任务之一包括开发端到端技术，这对经济结构的变化有重大影响。

自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，包括苹果、微软和英特尔在内的许多国际顶级科技公司暂停了在俄罗斯的业务，或完全离开该国，使俄罗斯没有任何国内替代方案。

国际金融研究所（IIF）上个月表示，由于西方制裁的打击，俄罗斯今年的经济将萎缩15%，使15年来的经济收益化为乌有。