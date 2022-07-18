欧盟外交代表：恢复乌克兰的粮食出口是"生死攸关"的问题

欧盟/乌克兰/粮食

欧盟外交政策负责人今天表示，恢复乌克兰的粮食出口是一个"生死攸关的问题"。他说，我们"有希望"在本周达成协议，解除敖德萨港的封锁。

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欧盟高级外交政策代表博雷利（Josep Borrell）7月18日早晨抵达布鲁塞尔参加欧盟外交部长关于乌克兰战争的会议时说，"数万人的生命取决于俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国之间正在谈判的这项协议"。

该协议草案旨在将“因莫斯科的攻势而被封锁在乌克兰的2000万吨粮食”通过黑海运输出去。

这个协议草案也应该为俄罗斯的粮食和化肥出口提供便利，这些出口一直受到西方对俄罗斯物流和金融链制裁的影响。

但博雷利还宣布，欧盟打算继续对莫斯科施加压力，实施新的制裁，并向乌克兰提供财政和军事支持。

他回应匈牙利总理欧尔班的声明说，"一些欧洲领导人说，制裁俄罗斯是一个错误。我不认为这是错误，我们将继续这样做"。

匈牙利总理周五批评这些制裁"没有实现其目标，甚至产生了相反的效果"。他在一次演讲中说："欧洲经济已经射中了自己的肺部，正在被窒息。

欧盟委员会周五提出了新的制裁措施，包括禁止从俄罗斯购买黄金。此外，欧盟的部长们还将决定从"欧洲和平基金"拿出第五批5亿欧元的资金，以资助向乌克兰提供的军事装备和武器。