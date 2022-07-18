泽连斯基解职总检察长和安全主管

乌克兰

乌克兰总检察长和国内安全主管因下属涉“通俄”，周日被总统泽连斯基宣布解职，但今天有消息说他们只被停职等待调查。

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法新社基辅消息，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)周日7月17日晚间解除了该国总检察长和安全主管的职务，怀疑他们的一些下属向俄罗斯人出卖国家，而欧盟加强对莫斯科制裁的会议周一开幕。

泽连斯基说："我已经决定解除总检察长伊里娜-维内迪克托娃（Iryna Venediktova）和安全局（SBU）局长伊万-巴卡诺夫（ Ivan Bakanov）的职务，此刻俄罗斯继续轰炸乌克兰多个城市。

泽连斯基说在昨晚的讲话中补充说，乌克兰当局正在调查650多起地方官员涉嫌叛国的案件，其中60起发生在被俄罗斯和亲俄部队占领的地区。

停职还是解职？

另据路透消息，乌克兰总统办公厅副主任安德烈-斯梅尔诺夫（Andriy Smyrnov）7月18日周一表示，乌克兰总检察长和国内安全局局长只是被停职，而不是被正式解职。

这位乌克兰总统府办公厅副主任周一在电视上说，伊琳娜-维内迪克托娃已被停职，伊万-巴卡诺夫被"暂时解职"，同时进行"检查和调查"。

当被问及这两名官员是否可以在调查结束后重返岗位时，他回答说："我们生活在一个法治国家，我当然可以设想这一点"。