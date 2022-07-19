习近平邀请欧洲领导人11月北京见？中方：假消息

欧洲/中国/习近平

2018年6月25日在北京举行的高级别经济对话中欧盟和中国的旗帜。

南华早报7月18日披露中国邀请法国德国意大利西班牙等欧洲国家领袖11月到北京会见中国国家主席习近平的消息，今天被中国外交部发言人赵立坚称为「假消息」。

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中央社19日引述北京日报app报道，赵立坚今天在外交部例行记者会上，被问到能否证实已经发送邀请函给德、法等欧洲国家领导人以及他们的回应时说，「我不知道他们这是从哪儿来的消息。我可以告诉你，这是一个假消息」。

南华早报18日引述消息透露，获中方邀请的欧洲领导人有德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、意大利总理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。

该报指出，习近平邀欧洲领导人11月访问中国，是在10月中共20大之后，“这一事实间接证实了习近平将获第三个任期”。

这个消息还说，在巴黎，一场关于如何应对北京邀请的"激烈辩论"正在进行，但众所周知，欧洲最强大国家的领导人赞成与中国就乌克兰、粮食安全和经济关系等问题进行对话。

南早引述一位高级外交官说："很难对中国说不，特别是很难对习近平说不"。