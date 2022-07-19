欧洲议会副议长到访台湾 强调支持台湾民主

欧洲副议长访台

欧洲议会14位副议长之一，德国人妮可拉-比尔（Nicola Beer）7月19日率团抵达台湾访问，台湾外交部在推特上说，这是首次欧洲副议长级别政要“正式访问台湾”。

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据法新社发自台北的报道，欧洲副议长妮可拉-比尔抵达台北时说， "现在是坚决捍卫台湾利益的时候了。她强调，欧洲和台湾岛同属一个"民主国家的大家庭"，并说，台湾的发展和欧洲的发展是相辅相成的。

妮可拉-比尔女士说，“我们不会对中国对台湾造成的威胁视而不见”，她并针对北京最近对香港民主运动的瓦解说，“欧洲对香港来说已经晚了，但我们对台湾将不会晚”。“中国将没有侵略的空间"。"我们正在目睹欧洲的战争，我们不希望看到亚洲的战争。

法新社这篇报道说，台湾的2300万居民一直生活在中国入侵的威胁之下，中国认为该岛是其省份之一，注定要回归中国，如果有必要的话，可以对台湾使用武力。

俄罗斯侵略乌克兰的战争加剧了台北的担忧，台湾担心在习近平担任中共领导人期间台湾可能发生类似乌克兰的情况。

该报道说，比尔女士的访问可能会让中国当局不高兴，中国反对台湾与外国政治家之间的任何官方交流。但这位欧洲议会副主席说，"政治的需要"使她以"官方身份"来到台湾。

去年，中国谴责了法国欧洲议会议员拉斐尔-格鲁克斯曼率领欧洲议会代表团访问台湾。格鲁克斯曼是一位公开批评中国当局的人，曾受到中国政府的制裁。

自由民主党（FDP）成员、律师妮可拉-比尔（Nicola Beer）将在为期三天的访问中与台湾总统蔡英文及其他高级官员会面。