欧盟中国第九届高级别贸易对话

欧盟中国贸易对话

欧盟执委会副主席兼贸易专员瓦尔迪-东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）与中国国务院副总理刘鹤7月19日共同主持第九届欧盟与中国高级别对话。欧盟强调，稳定的全球经济是欧盟和中国的共同责任。

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欧盟委员会网站发布声明：

欧盟委员会执行副主席瓦尔迪-东布罗夫斯基斯和国务院副总理刘鹤今天主持了第九次欧盟-中国高级别经济和贸易对话。麦瑞德-麦克吉尼斯委员也参加了交流，特别是关于金融服务的交流。

高级别对话的重点是全球经济挑战、冠状病毒（COVID-19）大流行造成的供应链中断以及俄罗斯入侵乌克兰的影响，包括对粮食、能源和金融市场的影响。双方还讨论了双边贸易和投资问题以及加强金融服务方面的合作。欧盟和中国同意在2023年举行下一次高级别会议。

执行副主席兼贸易专员瓦尔迪斯-东布罗夫斯基斯说，"欧盟和中国是关键的贸易伙伴。我们经济的重要性伴随着塑造对全球经济和贸易挑战的共同回应的责任，如供应链的中断、全球粮食不安全、最脆弱国家的债务减免和世界贸易组织的改革。我强调，俄罗斯对乌克兰的侵略战争正在给全球安全和经济带来巨大挑战。我还强调了继续参与的必要性，以便在欧盟和中国之间建立更加平衡和互惠的贸易和投资关系"。

金融服务、金融稳定和资本市场联盟专员迈瑞德-麦克吉尼斯说。"欧盟-中国在金融领域的双边合作是共同感兴趣的。我热衷于寻求在金融监管事务方面的合作，包括在绿色金融方面的合作，这对两个经济体支持实现我们气候目标的努力至关重要。我很高兴我们今天能够讨论具体的解决方案，以促进欧洲金融机构在中国的运作。"

主要议题和成果

欧盟和中国讨论了一些议题和建议：

与世界经济前景有关的关切。欧盟特别强调，欧盟和中国必须共同努力，帮助解决俄罗斯对乌克兰的侵略所带来的挑战。欧盟注意到中国愿意在确保全球市场稳定和解决全球粮食不安全问题方面进行合作，包括出口化肥。

欧盟还提出建议，在双边和20国集团框架内加强对低收入国家的债务减免工作。

欧盟和中国欢迎世界贸易组织（WTO）第十二届部长级会议的积极成果。在此背景下，欧盟和中国同意共同致力于世贸组织的改革。欧盟还强调有必要解决全球经贸扭曲的问题，例如在工业补贴和产能过剩方面。

欧盟和中国同意有必要防止供应链中断，并讨论了增加透明度和交换关于某些关键原材料和其他产品供应的信息。

关于金融服务的交流是建设性的。这包括中国承诺确保其未来的国内法规不会限制欧洲租赁公司在其境内提供服务的能力。双方都欢迎中国人民银行和欧洲证券和市场管理局签署谅解备忘录，确保欧洲银行能够进入上海清算所。欧盟欢迎中国愿意评估其碳减排支持工具，以使欧盟银行可能参与其中。

欧盟提出了与商业环境有关的关切，包括缺乏一个公平的竞争环境和中国商业环境的日益政治化。这正导致欧盟公司重新考虑他们在中国的现有业务和计划投资。

欧盟重申，经济胁迫措施--包括针对立陶宛--是不可接受的。

管理COVID-19大流行病是一个共同的优先事项，欧盟和中国都为保护生命作出了努力。欧盟提出进一步合作和交流，并鼓励中国审查其阻碍欧盟和中国之间航空服务的 "断路器 "政策。

双方都欢迎加强动物卫生方面的合作，欧盟建议继续讨论，以便就某些动物疾病的区域化缔结一项双边协议。

4月的峰会失败

欧盟和中国上次高级别会议是4月份的一次虚拟峰会；那一次，欧盟未能从中国获得任何不在财政或军事上支持俄罗斯对乌克兰发动战争的保证。双方同意再谈，"以便在夏季之前找到在这些问题上取得进展的具体方法"。但是当布鲁塞尔继续催促北京确定一个日期时，中国方面却迟迟没有作出回应。

南早引述“马歇尔基金会”驻柏林的欧中关系分析师巴尔金说，这种缓慢的反应可能与北京试图适应其与欧洲的新关系有关。

他表示，"欧盟与中国举行双赢会议的日子已经一去不复返了，那时双方的分歧被掩盖，半生不熟的协议被当作可实现的目标。现在中国正适应一个新的现实，即每次会面时欧盟都会提出两国关系中一切有争议的问题。"中国更希望避免这种情况。