美国众议院议长佩洛西八月访台

佩洛西/台湾

《金融时报》周二7月19日称，美国众议院议长南希-佩洛西计划在与中国的紧张关系中于下个月访问台湾。

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金融时报引述6位知情人说，南希-佩洛西计划下个月访问台湾，以示对台北的支持，因为台湾面临着来自中国的越来越大的压力，这将是美国众议院议长25年来对台湾的首次访问。她的前任议长、共和党人金里奇（Newt Gingrich）在1997年访问过台湾。

82岁的佩洛西原定在4月份访问台湾，但因感染冠状病毒（Covid-19）而临时取消了访问计划。4月份，中国外长王毅说，佩洛西访问台湾将是一个"恶意挑衅"。

美国总统拜登和中国国家主席习近平准备在未来几周内举行一次在线会议。佩洛西此行的消息传出后，据三位熟悉情况的人士说，白宫对她的这次旅行表示了关切。

这个问题对中国政府来说也很微妙，因为中国共产党将在今年晚些时候举行第20次代表大会--在这次会议上，习近平有望获得前所未有的第三个领导任期。

中国作出了愤怒的反应，警告美国不要进行这次旅行，并要求华盛顿 "坚持一个中国的原则"。

中国外交部发言人赵立坚说，如果访问成行，中国 "将不得不采取坚决有力的措施，坚决维护国家主权和领土完整"。

德国马歇尔基金会的台湾问题专家邦尼-格拉塞（Bonnie Glaser）说，北京对美国国会已经变得 "过度敏感"，近年来，国会提出了"前所未有"的反华法案。

格拉塞说，"中国已经确信，国会和行政部门正在串通一气，遏制中国的崛起"，"由于佩洛西议长是民主党人，与拜登总统来自同一党派，她的行程被解释为利用台湾作为反对中国的一张牌，并被指是为台湾独立提供官方支持的战略的一部分"。

虽然美国和中国在许多问题上存在分歧，但自拜登上任以来，台湾已成为最严重的争论领域之一。中国军方将越来越多的战斗机和轰炸机飞入台湾的"防空识别区"，加剧了台湾海峡两岸的紧张局势。

金融时报引述两位熟悉情况的人士说，美国政府内部对佩洛西是否应该访问台湾存在分歧。一些官员认为，在4月份访问更容易找到理由，因为那是在俄罗斯入侵乌克兰的行动刚开始之后。拜登在2月份派出一个由前官员组成的高级别代表团访问台湾，其中包括退休的美国参谋长联席会议主席迈克尔-马伦（Michael Mullen），以表达对台湾的支持。

佩洛西和她的代表团还将访问日本、新加坡、印度尼西亚和马来西亚，并在夏威夷的美国印太司令部待上一段时间。第七位熟悉情况的人士说，此行仍有可能落空。

佩洛西的办公室不愿证实议长是否计划访问台湾或亚洲任何其他国家。白宫拒绝对国会的旅行计划发表评论。