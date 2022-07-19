美财长首尔呼吁盟友实行“友岸-外包”重塑供应链

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美国财长耶伦在首尔呼吁在盟友和伙伴国之间实行“友岸-外包”（friend-shoring）重塑供应链战略，为经济增长奠定更坚实的基础。韩美财长在首尔举行会晤商定进行外汇金融合作。

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据韩联社报道，美国财长耶伦今天19日上午在首尔市LG科技园发表演讲时表示，韩国在芯片、动力电池等关键零部件的供应链上具有“举足轻重”的作用，韩美两国应该携手解决供应链瓶颈问题。

耶伦并强调称，“友岸-外包”意味着更紧密的关系和多元化供应，要借此保护韩美两国的家庭免受高物价冲击，并管控地缘和经济风险，使工业生产平稳运行。

耶伦称，那些独裁国家凭借地缘政治力量在原材料和技术方面施加经济压力。美国和韩国有着共建自由开放的印太地区的共同目标，我们有必要防止中国等国家在一些产品、材料领域获得独断专行的市场支配地位。

金融合作

韩国副总理兼财长秋庆镐19日在首尔与到访的美国财长珍妮特·耶伦举行会谈。秋庆镐在会谈后接受记者采访时表示，韩美商定就外汇市场进行紧密协商，围绕外汇热点问题积极开展合作。双方一致认为，韩美还有能力落实外汇流动性供应等各种合作方案。

秋庆镐表示，疫情全球大流行等诱发供应链瓶颈，俄乌战争后原材料价格暴涨加重了通胀压力，为扭转如此局面的紧缩性货币政策却又引发了金融市场的不安和对经济增速放缓的担忧。希望韩美两国能够共享对世界经济动向的评价，并就供应链、原材料以及其他风险因素充分讨论双边合作方案。

对俄油价设上限

另据美联社说，美国财政部长珍妮特-耶伦周二在访问首尔期间表示，美国和韩国应该深化贸易关系，以避免让其他国家利用其市场地位获得不公平的优势，她还敦促韩国作为美国的盟友支持一项寻求对俄罗斯石油设定价格上限的计划。