马克龙将接见阿巴斯，讨论巴以和平进程

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法国总统府爱丽舍宫周二宣布，马克龙总统将于周三接待巴勒斯坦主席阿巴斯，讨论巴以和平进程。两个星期前，马克龙接待了以色列新任总理拉皮德。

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法国总统府表示，在爱丽舍宫的工作午餐期间，马克龙将与阿巴斯讨论“恢复谈判以实现中东公正和持久和平的可能方式”。

法国总统府补充说，两位领导人还将讨论“俄罗斯侵略乌克兰所造成的、对“中东国家影响尤其严重”的粮食危机。”

马克龙和阿巴斯曾于6月4日通过电话，马克龙总统当时表达了他对2014年以来巴以和平进程停滞不前、巴勒斯坦领土上“局势恶化”的“担忧”。

在以色列新任总理拉皮德访问的时候，马克龙表示，“除了恢复以色列和巴勒斯坦之间的政治对话之外，别无选择”。马克龙还表示，“他愿意为恢复”和平进程做出贡献，甚至“动员国际社会支持它”。但以色列高级官员立即表示，他们暂时不赞成重新启动和平进程。

巴勒斯坦主席阿巴斯在两年的新冠疫情后最近增加了出访旅行，他于7月15日在被占领的约旦河西岸的伯利恒，会见了美国总统拜登。拜登重申了他对“两国解决方案”的支持，即一个与以色列并肩的、可生存的巴勒斯坦国，但没有推动巴以和平进程。