乌东南遭炸弹袭击 谷物出口进展不确定

乌克兰粮食出口

法新社发自乌克兰克拉马托尔斯克（Kramatorsk)的报道说，周三20日，在土耳其调解下，恢复乌克兰粮食出口的外交突破仍然不确定，因为俄罗斯军队继续轰炸乌克兰东部和南部。

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周二，导弹袭击了几个乌克兰东部的城镇，在俄罗斯试图征服的顿巴斯地区主要城市克拉马托尔斯克有一人死亡。据乌克兰总统府称，在乌克兰南部的主要黑海港口敖德萨地区，至少有6人在轰炸中受伤，包括一名儿童。

在德黑兰，普京与伊朗总统莱西和土耳其总统埃尔多安就叙利亚和乌克兰问题举行会谈。莫斯科对乌克兰的攻击导致乌克兰的粮食无法出口，对全球粮食供应造成缺失。出面斡旋乌克兰粮食问题的土耳其，作为北约成员国和黑海地区大国，正在莫斯科和基辅之间保持着微妙的平衡。

普京周二晚间表示，通过海运出口数百万吨乌克兰粮食的问题有了进展。他对土耳其总统埃尔多安说："由于你的调解，我们已经向前迈进了一步"。普京补充说：不过"并非所有问题都已解决，这是事实，但有进展，这是件好事”。

普京还说，我们将为乌克兰粮食的出口提供便利，前提是必须取消对俄罗斯粮食出口空运的所有限制"。

法新社的报道说，最近几周，俄罗斯在这些关键的出口问题上忽冷忽热，尤其是对非洲大陆，他一边声称不反对，一边指责西方的制裁，并提出了乌克兰原封不动拒绝的条件，如对其道路和海上通道进行排雷。

对华盛顿来说，德黑兰会议证明了俄罗斯的日益孤立。负责协调白宫战略问题沟通的约翰-柯比说："这表明普京先生和俄罗斯是如何越来越被孤立的。“他们现在不得不向伊朗寻求帮助”。

柯比还指责俄罗斯"努力吞并近几个月在其控制下的乌克兰领土"，使用与2014年克里米亚相同的"剧本"。俄罗斯驻美国大使馆对这一评论作出反应，在Telegram上说：“说俄罗斯的军事行动是为了征服，这纯属谎言。我们正在为被解放的领土带来和平”。

根据法新社周二查阅的一份文件，在这场巨大拉锯战的最新一幕中，欧盟委员会建议成员国从被欧盟制裁冻结的俄罗斯银行释放"某些资金"，以帮助恢复包括小麦和化肥在内的农业和食品贸易。

一位不愿透露姓名的欧盟外交官告诉法新社，欧盟 "希望完全清楚地表明，制裁措施当中没有任何内容会阻碍俄罗斯或乌克兰的粮食运输"。