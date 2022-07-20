佩洛西访台：赵立坚要求不得安排 胡锡进建议解放军“伴飞”

佩洛西访台

中国外交部发言人赵立坚就美国众议院议长佩洛西将在8月访问台湾的消息作出回应，表示中方坚决反对，要求美方“不得安排”。

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金融时报昨天19日报道美国众议长南希-佩洛西计划下个月访台，以示对台北的支持，因为台湾面临着来自中国的越来越大的压力。

中国外交部发言人赵立坚当天对佩洛西议长打算8月访台表示说：中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得安排佩洛西众议长访台。他并说“如果美方一意孤行”，“由此造成的一切后果”，“必须完全由美方负责”。

赵立坚还认为：“美国国会是美国政府的组成部分”，因此，“如果佩洛西众议长访台，将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报”规定。

另据中国《环球时报》前总编胡锡进在微博上建议，一旦佩洛西访台，解放军战机可选择以适当距离“伴飞”佩洛西的专机，与其同时进入台湾岛，掠过其降落机场，穿越台湾岛返回大陆。他判断，在这期间台军不敢向中国战机开火。

他还表示，“一旦解放军战机飞入并穿越台湾岛，将是比佩洛西访台更具有里程碑意义的先例”。我们“要感谢佩洛西创造了解放军战机飞越台湾岛的契机”，“打开了解放军战机对台湾岛行使主权的崭新空间”。

有网民说，胡锡进此话证实了台湾从未被中华人民共和国统治过。

82岁的佩洛西原定在4月访问台湾，但因感染冠状病毒（Covid-19）临时取消了访问计划。

4月份，中国外长王毅说，佩洛西访问台湾将是一个"恶意挑衅"。

美国总统拜登和中国国家主席习近平准备在未来几周内举行一次在线会议。佩洛西此行的消息传出后，据三位熟悉情况的人士说，白宫对她的这次旅行表示了关切。

金融时报说，佩洛西和她的代表团还计划访问日本、新加坡、印度尼西亚和马来西亚，并在夏威夷的美国印太司令部待上一段时间。