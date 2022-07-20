俄称扩大侵乌军事范围 乌克兰力争冬季前取胜 美再给乌四台海玛斯

俄罗斯 ，美国

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）20日表示，莫斯科在乌克兰的军事目标不再只集中于乌克兰东部，并宣称是西方供应武器使得乌克兰改变了克里姆林宫计划。但美国马上又宣布再送乌克兰四台海玛斯。

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俄威胁扩大侵乌军事目标

据俄罗斯新闻社（RIA Novosti）20日报导，拉夫罗夫称，莫斯科在乌克兰“特别军事行动”的地理目标不再限于东部顿巴斯地区（Donbas），还包括其他一些地区。原因是西方向基辅供应武器，包括美国制造的海玛斯多管火箭系统。（HIMARS），迫使莫斯科检讨其计划。他说，如果西方继续向乌克兰“灌输”武器，俄罗斯的“地理目标将从现有这条线移动得更远”。

美国再给乌克兰四台海玛斯

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）却再20日当天指出，美国将在援助乌克兰的最新一批军备中，再提供4具高机动性多管火箭系统 （HIMARS，简称海玛斯）。

路透社报导，奥斯汀在与盟邦针对乌克兰问题举行视讯会议时表示：“（我们）将继续寻求创新方法，维持我们对乌克兰武装部队勇敢男女的长期支持，我们将提供量身订制的协助，确保乌克兰拥有技术、弹药和十足火力捍卫自身。”

由于海玛斯射程更长更精准。专家指出，海玛斯可能改变俄乌战力平衡。美国这次再提供乌克兰4具海玛斯后，乌军拥有的海玛斯将增加到16具。

乌克兰须在冬季前赢得与俄战争

乌克兰总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）曾经19日对媒体说，乌克兰必须在冬季前赢得与俄罗斯的战争，以防俄罗斯长期作战。他说： 对我们而言，非常重要的是不要让战争延长至冬季。冬季过后，俄罗斯将有更多时间攻城掠地，战况肯定变得更加艰困。对我们来说，重要的是不要给他们这种可能性。”

他重申基辅当局的观点，认为西方盟国应该供应更多武器，并指望美国做出的承诺，提供他们数十亿美元武器与经济支持。

20日周三，乌克兰东部和南部继续遭到俄罗斯砲轰和飞弹攻击。在克拉莫托斯克市（Kramatorsk），俄军砲击一栋4层楼住宅建筑，造成1人死亡。黑海沿岸的敖德萨（Odessa）则被7枚巡航飞弹攻击，至少6人受伤，包括一名儿童。