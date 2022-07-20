俄罗斯的盟友叙利亚与乌克兰断交

乌克兰/叙利亚

在俄罗斯与土耳其在德黑兰和伊朗举行三国首脑峰会第二天，俄罗斯的盟友叙利亚宣布与乌克兰断绝了外交关系。大马士革承认乌东两个亲俄地区独立，之前也承认格鲁吉亚的阿布哈兹和南奥塞梯分离主义地区独立。

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法新社报道，叙利亚周三7月20日宣布，根据"对等"原则与基辅断绝外交关系。叙利亚官方萨那通讯社援引叙利亚外交部一位消息人士的话说，"根据对等原则和对乌克兰政府决定的回应，阿拉伯叙利亚共和国已决定与乌克兰断绝外交关系。

在大马士革政权承认乌克兰东部亲俄分裂主义共和国顿涅茨克和卢甘斯克的独立后，乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基于6月29日宣布终止与叙利亚的外交关系，这两个共和国自2014年以来一直受到莫斯科的支持。泽连斯基当时说，乌克兰和叙利亚之间不会再有任何关系"。

叙利亚6月底成为第一个承认亲俄罗斯的顿涅茨克和卢甘斯克分离主义共和国独立的国家。

直到现在，只有莫斯科在2月份俄罗斯入侵乌克兰的前几天承认了这两个乌克兰地区的独立。

这并不是叙利亚第一次对俄罗斯承认的独立领土表示支持。2018年，大马士革承认了格鲁吉亚的阿布哈兹和南奥塞梯分离主义地区的独立。

叙利亚和俄罗斯几十年来一直是盟友，但由于叙利亚冲突和莫斯科从2015年起与巴沙尔-阿萨德政权一起进行的军事干预，双方的关系得到了显著加强。