北京谴责美国船舰通过台湾海峡“破坏稳定”

台湾海峡

中国政府周三7月20日谴责美国军舰通过台湾海峡，指责其试图"破坏"这个将台湾岛与中国大陆隔开的战略通道的和平与稳定。

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据法新社报道，中国东部战区司令部发言人施毅大校今天7月20日谴责美国驱逐舰“本福德号”（USS Benfold）7月19日通过台湾海峡是“频频挑衅、作秀造势”，破坏台海和平稳定，制造台海安全风险。

中国东部战区发言人补充说，中国军队将始终"保持戒备，坚决维护国家主权和领土完整"。

7月19日周二，美国第七舰队发布声明表示，美国伯克级导弹驱逐舰“本福德号”在“国际水域”，“例行通过台湾海峡"。该声明还说："这艘船通过了海峡中的一条走廊，而这条走廊“不在任何沿海国家的领海之内”。

据中央社报道，台湾国防部今天上午发布新闻稿表示，一艘美军驱逐舰，由南向北航经台湾海峡，通过台海北驶期间，国军全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。

法新社说，北京将台湾视为其领土的一部分，如果有必要的话，可以通过武力将统一。但是，将该岛与大陆分开的180公里宽的海峡是一个痛点。另一方面，美国及其盟国认为，台湾海峡是对所有人开放的国际水域的一部分。自1月以来，美国军舰几乎每个月都会经过。

但在今年6月，中国外交部甚至声称，"中国对台湾海峡拥有主权、主权权利和管辖权"。其发言人还辩称：一些国家称台湾海峡为"国际水域"，以寻找借口操纵涉台问题，威胁中国的主权和安全，这是一种错误的说法"。

北京这一立场立即遭到了台北的反驳，台北将其邻国的言论称为"错误的"和"不可接受的"。北京 "故意歪曲国际规则，将台湾海峡纳入自己的专属经济区"。