欧洲副议长比尔与台湾总统蔡英文会面表示支持台湾主权存在

欧洲议会副议长/台湾总统

欧洲议会副议长妮可拉-比尔周三在台北为台湾的"主权存在"进行了辩护，并警告北京不要对该岛的现状进行任何挑战。她强调称：“只有台湾人民才能决定台湾的未来”。

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法新社台北消息，周二19日开始正式访问台湾的欧洲副议长比尔女士（Nicola Beer）在与台湾总统蔡英文的会晤中，表达了欧盟对北京态度的担忧，说北京正"朝着可能单方面改变其与台北关系现状的方向发展"。

她说："在任何情况下，在任何借口下，这种情况都不能发生"，“只有台湾人民才能决定台湾的未来”。她还说"不要怀疑欧洲对你们为争取民主和平与主权所作努力的支持"。

法新社说，台湾一直生活在北京入侵的威胁之下，北京认为这个民主的岛屿是其领土的一部分，并承诺有朝一日将其夺回，必要时可使用武力。

该报道还说，由于来自中国的军事压力越来越大，导致近几个月来，西方政治家接二连三地对台湾进行了支持性访问。

德国自由民主党成员，欧洲议会副主席比尔女士在周二抵达台北时说，欧洲应该支持台湾的民主，并列举了俄罗斯对乌克兰的入侵和中国对香港的镇压。

俄罗斯入侵乌克兰加剧了台北及其西方盟友的担忧，即，担忧北京将在习近平主席领导下对台湾采取同样的行动。