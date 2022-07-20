没有俄气的冬天：欧盟节能草案呼之欲出, 能源需求要砍15%

乌克兰/ 欧州能源危机

欧委会7月20日星期三将敦促欧盟各个成员国“面对即将到来的可能没有俄罗斯能源的冬天，把暖气开小一点”，“以此来撑过这个对经济和民生来说都将会很艰难的时段”。各成员国将在九月底之间提交各自的详细路线图，报告如何应对到2023年3月之间的能源险境。

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俄罗斯总统弗拉基米尔·普京最近几天的口风一直忽冷忽热。他表示，俄气集团将视需求去调整产量，将确保完成其职责所在；“但欧洲人面临困境，是因为他们发动了针对莫斯科的制裁，从某种意义上自己‘关闭’了对他们自己的燃气供应”。

两名熟悉俄罗斯出口计划的俄方消息人士在7月20日向路透社透露，俄罗斯天然气通过北溪一号管道的输送工作可能会在完成定期维护后，于周四重启，不过输送能力预计将不会达到100%。北溪一号天然气管道输送了俄罗斯向欧盟出口的天然气的三分之一还要多，但于7月11日停止运输，进入了为期10天的年度保养维护期。此外，由克里姆林宫控制的能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司上个月将通过北溪一号的天然气出口量削减至40%，给出的理由是在加拿大维修的西门子涡轮机尚未送回。目前各路预测扑朔迷离，西门子公司拒绝置评，而德国经济部本周一则表示，无法给出涡轮机确切的所在。

鉴于上述情况，布鲁塞尔要求欧盟国家为最坏的情况做好准备。（俄罗斯的供应占去年欧洲进口的40%）。七月初，欧委会主席乌尔苏拉·冯德莱恩就在斯特拉斯堡表示，“我们正在为任何可能发生的情况做准备，无论是严重的（能源供给）中断还是俄罗斯天然气供应的完全切断......如果最坏的情况发生，我们必须能够应对”。

2月24日战争爆发以来，西方世界开始制裁俄罗斯，俄罗斯则开始减少天然气的供应，欧盟国家补充能源储备受阻。欧洲各国在谴责俄罗斯以能源作为武器的同时，已经争先恐后地从美国、挪威、阿塞拜疆和阿尔及利亚等更远的地方来争取能够取代，或者部分取代俄罗斯天然气的新供应。不过，国际能源署本周一警告称，非俄罗斯的天然气资源“根本不够用”。

根据法新社了解到的一份计划草案，布鲁塞尔将要求各国采取具有约束力的措施，“在技术上可行的情况下”将公共和商业建筑的供暖温度限制在19度，将空调温度限制在25度。欧委会强调的重点是电力公司和工业的能源消耗，因为家庭耗能仅占天然气总需求的37%。

布鲁塞尔方面还要求各国“在有选择的情况下转向核能发电”，并建议那些希望放弃核能的国家推迟关闭核电站的计划。

路透社也报道称，这份欧盟草案覆盖未来八个月，呼吁各成员国“自愿减少天然气需求”，该计划可能在紧急情况下具有法律约束力，目标是减少10%到15%的天然气消耗。尽管一些国家一直不情不愿，但欧盟官员表示，现在必须采取行动，而不是等到俄罗斯停止交付，再去想办法。一位匿名的欧盟官员指出，“我们认为俄罗斯有完全中断供气的可能性，如果欧盟不赶快行动起来，我们就会在自身脆弱的情况下不得不付出更昂贵的代价，跟着俄罗斯的节奏行事”。

除了对各行业生产和民生用电取暖造成直接影响，人们越来越担心俄罗斯天然气的阴晴不定，将在未来几个月对欧洲经济造成严重的打击。这份欧盟草案提醒称，如果各国没有做好准备，俄罗斯完全中断燃气供应，再加上寒冷的冬天，那么可能会使欧盟的平均国内生产总值下降0.9到1.5个百分点。