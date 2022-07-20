米利：乌克兰尚未丢失顿巴斯地区，俄军在90天内取得的进展不超过10英里

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美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）7月20日在五角大楼的新闻发布会上表示，俄罗斯军队尚未夺取乌克兰的顿巴斯地区。他说，乌克兰人在当地“与俄罗斯人进行了非常有效的斗争”，在过去90天内，“俄罗斯人的进展可能达到了6到10英里，差不多这个范围。”米利稍早参加了由美国领导的乌克兰问题联络小组的线上会议。

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米利表示，在俄罗斯为集中征服顿巴斯地区而进行的90天战役之后，其在当地取得的进展在大约6到10英里的范围内。他指出：“这不是非常多”。米利补充说，俄乌双方在该地区的战斗“非常激烈”，有“很多暴力”。

米利介绍称，俄乌双方每天都在交换数以万计的炮弹，伤亡人数不断增加，当地基础设施继续被摧毁。但他强调，“就（俄军）实际获得的进展而言——相对于整个乌克兰，俄罗斯人获得的进展（面积）非常、非常少”。 ”

米利说：“最重要的是，（俄军的）成本非常高，收益非常低，在卢甘斯克、顿巴斯地区正在发生一场磨人的消耗战。”米利表示：“乌克兰人正在让俄罗斯人为他们获得的每一寸领土付出代价。”

米利介绍称，俄乌双方在顿巴斯地区的争夺战“简直是以数百米为单位”。他补充说，“有些时候，俄罗斯人每天可以得到一两公里，但不会超过这个范围。”