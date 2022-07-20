美洲南方共同市场峰会因中国分歧陷入紧张

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美洲“南方共同市场”峰会定于7月21日开幕，但因在中国问题上的分歧，成员国之间的关系陷入紧张。阿根廷坚持认为乌拉圭-中国自贸协定必须通过南方共同市场。

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阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭定于7月21日举行“南方共同市场”（Mercosur）成员国首脑峰会。而乌拉圭希望与中国缔结双边自由贸易协定的愿望正威胁着这个区域贸易集团的团结。

尽管南方共同市场的规则禁止成员，即巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭与其他国家或集团进行单边谈判，但乌拉圭总统路易斯·拉卡列·波乌（Luis Lacalle Pou）7月13日宣布，乌拉圭已经与中国展开谈判，中国是乌拉圭的主要贸易伙伴。

乌拉圭将于本周四接任南方共同市场集团轮值主席国，为期六个月，乌拉圭总统说，如果其他成员国拒绝加入（与中国的）谈判，他准备独自行动。这个问题在以前的峰会上已经使紧张局势具体化了。

乌拉圭总统路易斯·拉卡列·波乌本周早些时候宣布，乌拉圭和中国已经完成了可行性研究，现在正在推进达成双边自贸协定的意向。

阿根廷正面反对，阿根廷下议院外交委员会主席爱德华多-巴尔德斯（Eduardo Valdés）周五表示，中国正在通过这样的交易拆散南方共同市场。

巴尔德斯说："就乌拉圭的路易斯·拉卡列·波乌而言，这让我很伤心，但中国正在敲定的事实更让我伤心"，他同时谴责目前在冠状病毒（COVID-19）大流行和乌克兰战争中的全球局势。

他说，战争"是对话的不可能，是文明的缺乏；它再次产生了全球变化，而受害最深的地区是那些离冲突最远的地区---非洲、拉丁美洲"。他补充说，“在这种情况下，一些人如军火商和食品销售商就会获利”。

2021年3月，乌拉圭总统宣布，南方共同市场集团应"向世界开放"，以免成为"负担"，这激起了阿根廷总统的愤怒，他指出，如果乌拉圭认为南方共同市场是一个负担，它可以自由离开。

美洲的南方共同市场被认为是世界第五大经济集团，代表着2.95亿人的市场。

7月初，乌克兰总统泽连斯基要求提供一个平台，向南方共同市场领导人讲话，但目前还不知道这一要求是否被接受。