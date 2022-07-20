英国第一海务大臣概述乌克兰战争教训 警告不要忽视中国

俄罗斯/中国

英国第一海务大臣本-基伊爵士（Admiral Sir Ben Key）概述了乌克兰战争给英国和海军盟友带来的教训。他敦促各国在关注俄罗斯入侵乌克兰的后果时不要忽视中国。他说,“只关注俄罗斯熊有可能错过房间里的老虎”。

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据英国皇家海军网站消息, 2022年7月19日在伦敦海军和军事俱乐部举行的地理战略委员会会议上，第一海务大臣本-基伊爵士发表了25分钟的主题演讲，概述了东欧事件的教训及其对海军和它所服务的国家的影响，强调了海洋力量作为促进和平、安全和繁荣的手段日益重要。

英国皇家海军第一海务大臣说，乌克兰的冲突强调了海洋和全球海洋贸易的重要性，以及由高度积极的专业武装部队操作的最佳装备的价值。

他警告说，"普京通过他的行动创造了一个从波罗的海到黑海的新铁幕......只关注俄罗斯熊有可能忽视房间里的老虎。

中国是更大的长期挑战

他继续说，"世界已经清醒地认识到俄罗斯的入侵所带来的风险，以及各国作为紧急事项实现其北约支出目标的必要性。

他指出，"今天，我们认为俄罗斯是明显的、现实的危险，但中国将构成更大的长期挑战"。

他提醒说，"在高估了莫斯科的一些军事能力之后，我们现在不能冒险低估北京的军事能力"。

英国第一海务大臣认为，中国有可能正在建设世界上最大的海军，并以庞大的海岸警卫队和海上民兵为后盾，这就使英国皇家海军在印太地区的盟友和伙伴--包括美国、澳大利亚、法国和日本--在确保自二战结束以来一直促进和平与繁荣的基于规则的秩序继续存在方面至关重要。

基伊上将在会议上说，由于投资、政府的长期造船战略和近年来对印度-太平洋地区的日益"倾斜"，皇家海军处于一个强大的地位，以应对未来的挑战。

他说："我们发现自己处在一个地缘政治格局在我们眼前变化的时代”。"我们看到国家与国家之间的紧张关系加剧，以及像大流行病和气候变化这样的跨国问题，这些都促使我们去适应。

基伊上将说，"对我们皇家海军来说，现实情况是，最近的事件并没有使我们偏离方向。我们已经在对皇家海军进行现代化改造，我们已经削减了重复工作，投资于自动化，并释放出更多的人到前线。"

他说，在过去的18个月里，皇家海军对印度-太平洋地区的重新关注得到了强调。去年，皇家海军派出了伊丽莎白女王号航母打击群，搭载了来自英国皇家空军、舰队航空兵和美国海军陆战队的最新F-35B隐形战斗机，并将两艘巡逻舰驻扎在该地区执行长期任务，即目前在新加坡的斯佩伊号和目前与美国海军在太平洋岛屿周围执行和平和友好任务的塔玛号。

而在远离太平洋和东欧事件的地方，海洋仍然是英国的命脉--也许比以往任何时候都更重要。