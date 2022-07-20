英首相约翰逊议会告别演说：目前，任务已基本完成

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当地时间7月20日下午，英国首相约翰逊（Boris Johnson）在英国议会下议院参加了其任内的最后一次首相质询活动。他在讲话中寄语下任英国首相与美国保持密切联系，支持乌克兰人，捍卫世界各地的自由和民主，并尽可能在国内减税及放松政府管制，令英国成为最适合居住及投资的地方。在提及其任内领导英国成功脱欧，应对新冠疫情，及支持乌克兰抵抗俄国入侵后，约翰逊表示他在这些成绩下离任，“目前，任务已基本完成”。

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约翰逊周二主持了英国议会夏季修会前的最后一次内阁会议。在英国保守党内部的新一轮投票后，他的继任者的名字将于9月5日宣布。他并于周三在英国议会下议院参加了其任内的最后一次首相质询。

约翰逊在首相质询环节最后表示：“我想利用最后几秒钟给我的继任者一些建议，不管他或她是谁。”他说：“首先，与美国人保持密切联系，支持乌克兰人，捍卫世界各地的自由和民主。在你能做到的地方减税和放松管制，使这里（英国）成为最适合居住和投资的地方，它的确是这样。”

就财政支出的取舍问题，约翰逊表示：“我爱财政部，但请记住，如果我们总是听从财政部的意见，我们就不会建造M25高速公路或英法海底隧道。”他补充说：“（下任首相应）专注于前方的道路，但始终记得检查后视镜，并记住最重要的是，重要的不是推特，而是选举我们进入议会的人民。”

约翰逊还提到了他曾帮助保守党在2019年的大选中取得历史性大胜，重整国内政治共识，成功领导英国脱欧，应对新冠疫情，及支持乌克兰帮助其抵抗来自俄罗斯的“野蛮行径”。他表示，在担任首相期间取得的这些成绩下离任，“目前，任务已基本完成”。

演讲最后，约翰逊借用了国际影星施瓦辛格主演的电影《终结者2》中的经典台词向议员们说道：“再见了，宝贝。（Hasta la vista, baby）”

约翰逊在质询环节结束后离开了议会大厅，保守党阵营的议员们起立向他鼓掌。上一任英国首相特蕾莎·梅（Theresa May）也在众人中站起来致意，但没有加入鼓掌的行列。