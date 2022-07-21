中情局局长：对北京来说，问题不再是“是否”入侵台湾，而是“何时”

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美国中情局局长以乌克兰为例表示，对北京来说，问题不再是“是否”入侵台湾，而是“何时”入侵台湾。

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美国中央情报局局长伯恩斯（Bill Burns）周三表示，中国正在从俄罗斯发动的乌克兰战争中吸取教训，以便准备好对台湾使用武力。

伯恩斯说，“在我们看来，（北京对乌克兰战争的看法）并没有真正影响到中国领导人在未来几年内是否会选择对台湾使用武力，而是他们将在何时（使用武力）以及如何使用武力。”

在作为嘉宾参加美国阿斯本安全论坛时，伯恩斯对习近平主席在年底前对台湾采取行动的可能性做了降低，尽管一些人认为这是有可能的。伯恩斯说，“在我们看来，这样的风险在过去十年中似乎在增加。”

伯恩斯还分析说，乌克兰战争对普京来说是一个“战略失败”，普京原以为自己可以在一周内推翻基辅，乌克兰战争可能让北京感到“不安”。

伯恩斯认为，对北京来说，乌克兰战争是个证据，它显示，“如果没有在战斗中投入足够的军事力量的话，就无法取得快速、决定性的胜利。”

伯恩斯继续表示：“我认为中国领导人和军方正在吸取的教训是，需要召集一支占强力主导地位的力量”来取胜。另外，“控制太空信息”和为潜在的经济制裁做准备，也是重要的。

美国中情局局长还认为，中国尽管口头支持，但并没有在乌克兰战争中给俄罗斯提供军事支持。