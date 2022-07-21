乌中自贸协议争议搅动南方共同市场国家峰会

南美洲，南方共同市场，贸易

由南美国家阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭组成的南方共同市场国家峰会周四（7月21日）在巴拉圭首都亚松森附近召开。这是新冠疫情以来该经济一体化组织的首次峰会，将讨论包括有争议的乌拉圭与中国双边自贸协定议题而引发关注。

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据法广发自布宜诺斯艾利斯的报道，峰会前夕，成员内部因该议题的分歧严重程度已超过任何以往。尤其是急于保护其经济的阿根廷，阿根廷正面反对乌拉圭与中国达成双边自贸协定，坚持应进行区域贸易谈判。 矛盾在峰会举行前已充分凸显，乌拉圭总统拉卡列·波乌（Luis Lacalle Pou）去年3月警告说，南方共同市场应向世界开放，而不是成为负担。这一表述激怒了阿根廷总统费尔南德斯，费尔南德斯甚至说，如果乌拉圭愿意，可以自由脱离南方共同市场。

尽管有阿根廷的正面反对以及该组织一致进行贸易决定的传统，但乌拉圭总统上周仍宣布，将正式启动对中国的自贸谈判。在重申他对南方共同市场的承诺并邀请组织其它成员国加入谈判的同时，他警告说，如果得不到成员国的支持，乌拉圭已做好准备单独与中国这一该国最大贸易伙伴国推进双边自贸协定谈判。

特洛伊木马

法广记者Théo Conscience的报道指，对中国来说，与乌拉圭这个只有350万人口的小国达成自贸协定，将代表着通往拥有2.65亿居民的南方共同市场的大门。北京当然觊觎巴西和阿根廷市场，试图利用谈判迫使布宜诺斯艾利斯和巴西利亚的加入。为了防止乌拉圭成为“特洛伊木马”，允许中国在无需支付关税的情况下销售其产品，巴西、阿根廷和巴拉圭将不得不孤立乌拉圭甚至将其排除出共同市场。

但目前阶段还原未达到这个程度，即将接任该组织轮值主席国6个月的乌拉圭，一直申明其希望留在南方共同市场的意愿。乌拉圭认为自己有权利与中国进行单独谈判，并引用2003年的一个先例，当时它被允许与墨西哥签署双边自贸协定。同时与阿根廷相比，巴西的反对立场没有那么强，巴西加入对中国的自贸协定未必不可能，巴西博尔索纳罗政府此前已争论数月，要求将进入南方共同市场关税降低20%，但始终被阿根廷拒绝。另外，从平衡力量讲，乌拉圭通过支持巴西的请求，有可能在此议题上获得巴西的有力支持。