威胁扩大侵乌范围俄军再炸哈尔科夫 北溪天然气管道供应恢复

乌克兰危机，俄罗斯，能源

威胁要扩大在乌克兰攻势范围的俄罗斯军队周四炮击了乌克兰东北部城市哈尔科夫，造成至少两人死亡。与此同时，在结束为期10天的维修期后，俄罗斯周四恢复了通过德国对欧洲重要的北溪一号天然气管道供应。

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基辅表示，乌克兰第二大城市哈尔科夫周四遭到炮击，造成2人死亡，19人受伤，该城已被俄军炮击数周。前一天已经有三个人被杀，包括一个在公共汽车站附近的少年。非政府组织人权观察周四指责俄罗斯和乌克兰双方的军队在人口密集地区的中心地带，如学校地下室或卫生设施驻扎军队，让平民受到"不必要地 "的危害。

俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示，俄罗斯的目标不再局限于乌克兰东部，还涉及 "其他领土"，并可能进一步扩大，他并补充说，与基辅的谈判"在目前情况下没有意义"。

乌克兰对此作出回应，要求对乌提供更多的武器和对莫斯科实施更多的制裁：乌克兰外长库列巴表示，"俄罗斯人要的是流血，而不是谈判。他“呼吁所有伙伴国加强对俄制裁，并加快向乌克兰交付武器。”

正在美国访问的乌克兰第一夫人奥列娜-泽兰斯卡当天向美国国会发出了感性演讲，请求美国提供防空系统等更多的武器，以“保护自己的家园和在那个家里活着醒来的权利”。

近几周来，俄罗斯军队一直在顿巴斯地区推进，尤其是突破了卢甘斯克地区两个城市Severodonetsk和Lyssychansk，为其尝试向顿涅茨克地区更西部的克拉马托尔斯克和斯洛维扬斯克市推进扫清了道路。 该地区的激战仍在继续，基辅受益于最近交付的射程更远的西方火炮。

欧洲松了一口气

在令欧洲感到担心的能源供应方面，据莫斯科称，因维修而中断的北溪一号天然气管道周四恢复供应，这让一直对维修后供应能否重启感到紧张的欧洲松了一口气。

北溪一号管道每年在波罗的海下运输550亿立方米的天然气，自7月11日以来一直处于停运状态，以进行年度维修。

北溪公司的一位发言人周四上午向法新社说， 管道正恢复工作， 据德国运营商Gascade公布的初步数据，其运输流量与维修前相同，约为其运输总能的40%。

报道指，俄罗斯正紧紧抓住这一对欧盟今年冬季能源安全来说关键的 "武器"。欧盟正敦促各国采取预防措施，为天然气短缺做准备，但欧洲的计划并没有得到一致的支持。西班牙政府表示，它反对布鲁塞尔为所有欧盟成员国寻求的减少至少15%的天然气消耗，认为这一措施既不 "公平 "也不 "有效"。 该计划将在7月26日的欧洲理事会上讨论。

乌克兰贬值货币25%应对战事冲击

此外乌克兰央行周四宣布将货币格里夫纳（hryvnia）兑美元贬值25%，以应对俄乌战事对经济造成的日益严重影响。法新社报道指；自俄罗斯入侵以来，乌克兰的经济已近崩溃。央行在声明中说，"这一措施将加强乌克兰生产商的竞争力"，并 "支持战时条件下的经济稳定"

央行声明说，新汇率将设在1美元兑36.5686格里夫纳。相比之下，格里夫纳汇率过去五个月一直保持在29.5。