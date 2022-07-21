执政联盟政党投票背弃 意大利总理德拉吉挂印请辞 欧洲及市场担忧

意大利，政治

意大利总统府表示，总理马里奥 德拉吉周四（7月21日）上午已向总统马塔雷拉提出辞呈。前一天晚间意大利参议院对德拉吉政府的信任投票尽管获得通过，但其执政联盟三大政党均未参加信任投票，“亲欧派”领导人德拉吉的离任前景引发股市和欧洲的担忧。

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在周三晚间参议院对德拉吉政府的信任投票中，共出席的133名议员，其中95票赞成，38票反对，尽管信任投票获得通过，但极右翼的北方联盟党、前总理贝卢斯科尼领导的中右翼党派意大利力量党以及民粹主义五星运动党的议员都未参加，总投票人数不到参议院席位的一半。 德拉吉表示，现已不可能重组去年2月在他领导下诞生的相同的多数党联盟。如果德拉吉的辞呈被接受，将不可避免导致意大利在今年秋天提前举行选举。

现年74岁的德拉吉在2021年2月就任意大利总理，曾任欧洲央行行长的他被认为带领意大利摆脱疫情和恢复经济的稳定关键。外界普遍认为他离任并提前选举，将对欧盟和意大利造成负面影响。德拉吉上周曾提出过辞职，但被总统拒绝。

尽管民调显示，三分之二的意大利人希望 "超级马里奥 "德拉吉继续留任。但他认为其执政联盟已在周三参议院的投票中瓦解。作为各政治势力临时妥协的产物，德拉吉的执政联盟中各派政治诉求迥异，难以长期保持团结。面对疫情和乌克兰局势加剧了困境，为下届议会选举考虑，民粹五星运动在反对军援乌克兰和政府加大政策和财政支持上表现强硬，与德拉吉政府产生了无法弥补的分歧。周三德拉吉仍再次表示，意大利和欧盟面临的内、外挑战，"需要一个真正强大和团结的政府，和一个坚定支持它的议会"。但最终支持他到最后的只有以民主党（PD）为代表的中间派和左派。

意大利媒体周四毫不含糊地批评这一背弃是 "耻辱"、称"意大利被出卖了"。

欧洲经济专员、意大利人真蒂洛尼批评在参院投票中背叛的各方 "不负责任"，欧盟一直支持德拉吉留任，认为他是该国和欧洲稳定的保证。 法国欧洲事务国务秘书布恩周四也表示，"欧洲的支柱 "德拉吉的离任将开启一个 "不确定的时期"。

德拉吉即将离任的消息引发市场对这个欧元区第三大经济体的不确定性的担忧，米兰证券交易所周四上午下跌， 富时MIB指数在上午9点27分下跌1.43%，此前曾下跌2%，是迄今为止欧洲市场中遭受的最大跌幅。