斯里兰卡危机：前总理维克勒马辛哈宣誓就任新总统

斯里兰卡，政治

斯里兰卡代理总统维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）的办公室周四表示，73岁的维克勒马辛哈当天已宣誓就任该国第八任总统。作为传统右翼统一国民党的领袖，维克勒马辛哈在原总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）家族中左翼第一大党支持下，在周三的议会投票中无悬念当选新总统。他曾六度出任该国总理，在拉贾帕克萨因抗议浪潮出逃后，一直任代理总统

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据其办公室声明指，维克勒马辛哈在戒备森严的议会厅向首席大法官贾亚苏里亚宣誓就职。议会议长阿贝瓦达纳见证宣誓就职仪式，斯里兰卡警察局长和陆军最高司令站在他身后。简短的宣誓仪式原定在当地电视台直播，但直播在典礼前被不明原因中断。 当局表示，已对此次意外故障原因展开调查。

维克勒马辛哈的任期到2024年11月、即拉贾帕克萨任期到期时结束，官方指他已开始遴选新总理，并组建一个30多人组成的新内阁，带领国家走出历史上最严重的经济危机。数月来，拥有2200万人口的斯里兰卡持续遭受电力、燃料、食品和药品短缺，引发抗议浪潮，上周爆发数万抗议者冲进总统拉贾帕克萨住所，导致其被迫逃离并宣布辞职。

报道指，不少示威民众认为，维克勒马辛哈是前总统拉贾帕克萨的家族盟友，因此，他接任总统可能无法平息民怨，料将引发新一轮示威。

一位接近维克勒马辛哈的消息人士说："主要反对派的一些议员将加入内阁，" 他说，维克勒马辛哈倾向于建立一个联合所有建制的联盟。

周三晚上，维克勒马辛哈在当选后访问了一座佛教寺庙，此间他警告新闻界有使用不民主手段的 "麻烦制造者"，并承诺如果他们试图扰乱其政府，就将采取强硬措施。他还表示称 "我不是拉贾帕克萨的朋友，我是人民的朋友"。

一名活动人士向法新社表示说，抗议活动 "显然 "会继续下去，但 "人们已经筋疲力尽，抗议至今已持续四个月了。

官员表示，维克勒马辛哈周四将在国防部与军队司令部和警察局长举行首次正式会议，讨论安全局势。斯里兰卡宪法规定，总统也是国防部长和武装部队的总司令。 周一，当时仍是代理总统的维克拉马辛格宣布延长紧急状态，该紧急状态赋予警察和安全部队更广泛的权力。