美中情局长：最新估计俄方在乌克兰战场上伤亡约6万人

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美国中央情报局局长威廉·伯恩斯（William Burns）7月20日在出席阿斯本安全论坛（Aspen Security Forum）时，就俄罗斯自今年2月入侵乌克兰以来的伤亡人数表示，据美国情报界的最新估计，俄罗斯方面在这场战争中的死亡人数大约有1.5万人，或另有4.5万人受伤。他指出，这是一组重大的伤亡数字，乌克兰方面的人员损失或许比俄方较少，但也伤亡重大。

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伯恩斯在发言中打趣称，当看到俄罗斯总统普京到访德黑兰并与伊朗最高领袖哈梅内伊会面的画面并不令他感到对过去的怀念，因为他常年与两国打交道，头上的大部分白发都因此而来。他指出，俄伊两国因受到国际制裁的巨大压力及政治孤立，在当下需要彼此的支持。他续指，与此同时，由于两国同属能源出口国，又是长久以来的历史竞争对手，双方并不相互信任，能相互提供的实质性帮助也有上限。

伯恩斯还证实了媒体早先报导俄方与伊朗方面接触寻求获得军用无人机，以便投入乌克兰战场的消息。他表示，这也证明了在乌克兰战场上遭受重大损失后，俄罗斯军工业目前所面临的补充困难和缺陷。

伯恩斯在发言中将前苏联克格勃特工出身的普京描述成“受过专业训练，是个愤世嫉俗的人”。他提及，普京的疑心和悲观主义“随着他对权力的控制越来越紧，他的顾问圈子越来越窄而变得更加坚硬”。

伯恩斯指出，“普京真的相信他的言辞，即乌克兰不是一个真正的国家。他认为，这是他的权利，是俄罗斯主宰乌克兰的权利”。他表示，普京在过去也曾私底下向他表达过同样的观点。

伯恩斯提及：“普京对美国人的看法是，我们总是患有注意力缺失症，我们会被其他事情分散注意力”。他表示：“我自己的强烈看法是，普京在战争开始前对打破（北约）联盟和打破乌克兰意志的假设是错误的，我认为他现在也同样是错误的。”

伯恩斯说，俄罗斯在乌克兰的战场上取得了一些成功，在顿巴斯地区的狭长地带推进了6到10英里。但这些成果是以巨大的代价换来的。他谈到，美国情报界估计有多达1.5万名俄罗斯士兵死亡，受伤人数是其三倍。他说，乌克兰人的伤亡据信虽比俄方较少，但也伤亡重大。

伯恩斯说：“在我最近与我的一位乌克兰同行的一次谈话中，他指出，愚蠢的俄罗斯人都已经死了。而我认为他的意思是......俄罗斯人已经适应了......普京已经缩小了他的目标。”伯恩斯强调，乌克兰人能够继续抵抗俄军的攻势，“只要我们继续用他们有效使用的武器和弹药支持他们”。

伯恩斯还对外界有关普京的精神和身体健康的猜测发表了看法，他说，虽然普京“不稳定”，但俄罗斯领导人有他“看待现实的方式”。伯恩斯开玩笑说：“有很多关于普京总统健康的传言，就我们所知，他完全太过健康了”。他补充说：“这不是一个正式的情报判断。”

伯恩斯重申，俄罗斯在其入侵的第一阶段面临着“灾难性的失败”，当时俄军未能拿下基辅和乌克兰西部地区，但他指出，此后俄方如何重新调整其努力，将重点放在乌克兰东部的工业中心区，即顿巴斯地区。

伯恩斯说，普京认为他可以分裂北约联盟是错误的，相反，北约正在欢迎芬兰和瑞典，并加强了靠近俄罗斯边境的部队部署。伯恩斯说：“他（普京）认为他可以非常迅速地建立他对乌克兰的主导地位，在这一点上，很难不把这看作是普京和俄罗斯的一次战略失败。”