访台行程生变？佩罗西办公室重申：不预先证实或否认行程

美国，台湾，中国，政治

就美国众议院议长南希 佩洛西（Nancy Pelosi）是否应该在今年夏天访问台湾，美国总统拜登周三表示，美国军方“现在不认为这是一个好主意”，并称未来10天内他或与习近平会谈，引发佩罗西访台行程或因此生变的猜测。佩罗西的办公室周四对媒体重申，不会预先证实或否认佩罗西的国外出访行程。

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“金融时报”此前首度报导佩罗西8月访问台湾计划，以展现对台湾的支持，如果成行，这将是25年来首度有美国众院议长访台，此外佩罗西此次亚洲行还将走访新加坡、日本、印尼和马来西亚。该消息一出立即引发中国强烈抗议，威胁恐触发两岸军事紧张，报道指中国的激烈反应有可能导致行程生变。

美国总统拜登在周三在马萨诸塞州参加有关气候变化关注活动，之后飞抵马里兰返回白宫。他在步下飞机时被现场记者问及对佩罗西可能防台的看法，他回答说，“军方认为现在不是好主意。但我不知道它（佩洛西访台计划）的状况如何。”

据中央社报道，佩罗西的办公室周四向美国华盛顿邮报表示，它维持本周稍早的评论：“鉴于实行已久的安全惯例，我们不预先证实或否认国际出访行程。”

就同一事件，正在台湾访问的美国前国防部长埃斯珀周四在接受媒体联合访问时说，他不认为应该让中国决定美国官员的访问行程。埃斯珀说，他认为让中国对美国决策有太多发言权是目前美中政策的一大问题，美国应该做“正确的事”，针对此事他想听到的是台北的声音，因为台湾希望佩罗西访台。

埃斯珀说，他认为美国政治人物亲自来访台湾很重要，才能真正了解台湾的情况，有机会与台湾领导人会晤，了解台湾正在发生的事，听到台湾方面的观点，这将帮助美国政治人物形成决策。他同时还强调，他认为美国政策很需要更新、现代化，一个中国政策已经过气了，美国需要一个全新视角，他说事实很简单，美国还要担心美国议长访台会引起中国何种反应，正代表美国需要重新检视政策。

此外，拜登周三也表示，“我想我将在未来10天内与习近平主席会谈”， 评论认为佩罗西访台计划或会因此一“拜习会”产生变数。