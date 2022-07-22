世卫总干事谭德赛对猴痘传播形势表达忧虑

猴痘病毒

世界卫生组织21日在日内瓦举行专家会议，确定猴痘病毒传播形势是否需要宣布全球公卫紧急状态，也就是世卫组织的最高级别防疫警戒。总干事谭德赛在会议开始时发言指出，他对全球猴痘感染病例不断增多的形势感到不安。但近六个小时的专家会议并未公布专家结论，目前也没有公布公卫紧急状态。

广告 继续浏览后续

谭德赛21日在专家会议一开始就表示，他对猴痘感染人数不断增多感到忧虑，希望听取专家建议，以便确定是否需要宣布全球公卫紧急状态（也有翻译为国际关注的公共卫生紧急事件）。这是世卫组织的最高防疫警戒级别。但紧急委员会专家只提供意见，最后决定权在世卫组织总干事手中。谭德赛在会上呼吁专家提供相关资讯及建议，但也承认，相关决定需要考虑多种因素。21日的专家会议持续了不到6个小时，没有公布相关结论。

根据美国疾病控制与预防中心的最新数据，猴痘病毒传播形势最近几周不断恶化，目前全球已发现病例超过15300例，分布国家已经达到71个。欧洲正成为传播最多的地区，三分之二的感染者在欧洲。统计显示，在欧洲，西班牙确诊病例最多，有3125例。法国也出现912例。

世卫组织紧急委员会6月23日曾举行会议，但大部分专家当时都建议不要宣布国际关注的公共卫生紧急状态。

猴痘并非新兴病毒。最早的人类感染病例出现于1970年。但今年五月，病毒在中西非之外国家意外出现快速传播引发关注。

新英格兰医学报21日公布的研究结果显示，目前绝大部分猴痘病毒感染者是在城市生活的青壮年男性。感染途径主要是同性性关系。确定感染途径当然为防疫指出方向，但学界也担心这会加剧社会对同性恋人群的歧视，尤其是在那些本身已经歧视性少数人群的社会。

世卫组织也正与专家以及成员国推动猴痘疫苗开发。目前只有丹麦的一家医药公司生产的疫苗获准使用。该公司19日宣布接到来自某欧洲国家的150万支疫苗订单。

法国卫生部门21表示，目前有三万支猴痘疫苗库存，而且三分之二的疫苗已经发往各地。

欧洲医药署22日宣布批准一款天花疫苗用于阻止猴痘扩散传播。猴痘症状与已经被根除的天花相似，但危险性和传染性都低于天花。