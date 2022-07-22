乔-拜登检测阳性 习近平致电慰问

习近平/拜登/新冠

美国总统乔-拜登被测出冠状病毒Covid-19呈阳性。中国国家主席习近平向他发出了"慰问"信息。

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据中国官媒新华社说，中国国家主席习近平7月22日致电美国总统乔-拜登，就乔-拜登总统感染新冠病毒致以慰问。

习近平在慰问电中表示，“得知总统先生感染新冠病毒，谨向你表达诚挚的慰问，望你早日康复”。

据法新社说，79岁的乔-拜登周四（7月21日）在推特上宣布自己感染冠状病毒，被检测出阳性时表示，自己感觉"非常好"，只有"轻微"症状，并说，会继续工作，但处于隔离状态。

这是自四个月前的中美首脑举行虚拟峰会以来，习近平与乔拜登之间的首次公开接触。

中美在许多问题上存在分歧：包括在乌克兰战争背景下对俄罗斯的立场、台湾、经贸和技术，以及维吾尔人的命运问题。

习近平和乔-拜登曾于3月18日通过视频会议进行了交谈。美国总统警告他的中国同行不要支持莫斯科入侵乌克兰的行为。

法新社说，乔-拜登与习近平已经私下认识了十多年，当时他们都是各自国家的副总统。

本周早些时候，乔-拜登曾保证说，他将"在未来10天内"，在最近围绕台湾问题的中美紧张局势加剧的情况下，与习近平交谈。

北京对美国众议院议长南希-佩洛西计划8月份访问台湾一事大为不满。如果成行，佩洛西将是几十年来访问台湾的美国最高级别政要。