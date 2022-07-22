北京批日本国防白皮书“抹黑中国”“干涉内政”

中国/日本/台湾

中国外交部今天谴责日本最新版国防白皮书渲染“中国威胁”，“抹黑中国”，在台湾问题上“干涉中国内政”。

广告 继续浏览后续

中国外交部发言人汪文斌今天7月22日抨击日本新版《防卫白皮书》“抹黑中国国防政策及正常的军力发展和正当海洋活动，“渲染中国威胁”，在台湾问题上“干涉中国内政”，中方对此表示“强烈不满和坚决反对”，“已就此向日方提出严正交涉”。

中国官媒新华社说，汪文斌22日在例行记者会上说，“中方敦促日方立即停止渲染周边安全威胁、为自身强军扩武寻找借口的错误做法”。

日本2022年国防白皮书指出，中国日益增长的军事力量是“该地区和国际社会的强烈安全关切”，并提及今年5月，俄罗斯和中国的轰炸机在日本列岛附近联合飞行，以及去年2021年10月，中俄十艘战船舰绕日本列岛活动的情况。

中国外交部发言人汪文斌表示，“对于中国同有关国家开展联合巡航等军事合作，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家”。

日本新防卫白皮书还详细论述了台湾问题，指出，"自俄罗斯入侵乌克兰以来，面对北京对其领土的威胁，台湾一直在寻求进一步加强自我防卫"。

据自由时报说，日本新版白皮书对台湾安全部分的记述多达10页，为去年版的两倍，也是日本防卫白皮书就台湾问题记述最多的一次。

该白皮书中提到台湾最新军事战略「防卫固守、重层吓阻」，「不对称作战」的防卫作战构想，加强对中国「认知战」等灰色地带战略的警戒。

另一方面，白皮书中也提到，无法排除中国遂行结合电子战与网路攻击等综合登陆作战的可能性，这对台湾构成「极大」的威胁。

汪文斌今天表示，“台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉”。

法新社说，日本担心自身安全受到来自中国和朝鲜的威胁，预计将大幅提高其国防预算。

多年来，尽管日本的国防预算一直在稳步上升，但在7国集团中，日本的军费开支与其GDP的比例仍然是最低的。

执政的自民党（LDP，民族主义右派）的长期目标是将日本的国防预算翻倍，达到GDP的2%。

然而，根据二战后美国占领该国期间起草并生效的和平宪法，日本不应该有这样一支军队，其军事投资在理论上应该仅限于防御手段。

日本自民党和其他希望修宪的政党现在拥有足够的议会基础，但这个过程可能是漫长而复杂的。

中国外交部发言人汪文斌今天在提醒“日本军国主义对外侵略历史”后称，“此次日方公开在白皮书中写入将于年底前修订防卫文件，进一步增加防卫预算，发展所谓“反击能力”，“令人担心日方正在背离和平主义和专守防卫的路上越走越远”。