华日:拜登削减中国商品关税将损害美国利益

美/中关税

《华尔街日报》7月18日刊登美国前贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer） 的文章，指出拜登若削减中国商品进口关税，不但难以遏制美国的通胀，反而会打击美国的企业、工人和国家安全。

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这篇文章写道，拜登总统可能会取消特朗普政府对中国产品的一些关税，此举将伤害美国工人和企业，增加我们对中国已经残缺的贸易逆差，并浪费华盛顿与北京在知识产权盗窃问题上的谈判筹码，威胁到美国的安全利益。

该文指出，美国政府所谓的理由--取消这些关税可以减缓通货膨胀--是无稽之谈。根据1974年《贸易法》第301条的规定，拜登先生砍掉的关税在实施时对整个经济几乎没有价格影响。消费者价格在其实施后略有下降。如果关税的成本被转嫁给美国消费者，而不是由中国生产商通过降价或货币贬值来支付，那么它将造成一次性的价格上涨，不可能对今天的通货膨胀负责。

文章作者莱特希泽说，中国进口商品总共只占美国消费者价格指数所包含商品的2%，而且不包括能源和食品等关键产品。他补充说，即使是反关税的智库彼得森国际经济研究所也估计，取消对中国商品的所有301条款的关税，最多只能使CPI通胀率降低0.26个百分点。而且拜登政府的高级官员也承认了这一点。

这篇文章指出，虽然取消这些关税对缓解美国的通货膨胀几乎没有任何作用，但这将是对中国政府的一个重大让步。301条款关税是对几十年来中国知识产权盗窃和其他不公平贸易政策的回应，为实现特朗普政府与中国的第一阶段协议提供了重要的杠杆作用，该协议于2020年2月实施。莱特希泽说，撤销其中任何一项都将表明，这位总统不重视中国的知识产权滥用，并愿意忽视中国是美国的主要地缘政治对手，而不是一个良性的经济伙伴，这对美国的国家安全有危险的影响。

该文透露，北京目前正在进行一项全社会的努力，争取全球经济和军事上的优势地位。由政府补贴的中国公司主导着几个战略部门，包括可再生能源供应链以及钢铁和稀土金属等大宗商品，由此产生的利润和技术正被输送到价值数十亿美元的人民解放军的更新改造中。现在，中国人民解放军配备了世界上最大的陆军和海军，正在利用其新发现的力量来威胁美国的利益和盟友。

这篇文章说，中国的建设取决于一场侵犯知识产权的运动，旨在获得先进的美国技术和商业机密，并将其分发给中国实体。作为进入中国市场的交换条件，美国公司经常被要求放弃他们最珍贵的知识产权。北京无法胁迫美国企业的东西，它试图通过网络攻击来窃取，而网络攻击经常是由解放军实施的。北京通过补贴中国公司购买美国公司的关键技术来支持这些收购。

该文继续道，拜登政府对这种猖獗的知识产权盗窃行为采取不闻不问的态度也会带来严重的经济后果。美国政府估计，中国的知识产权盗窃每年给美国经济带来2,250亿美元至6,000亿美元的损失。中国是世界上最大的假冒和盗版商品来源国；仅在2020年，就有10.3亿美元的来自中国的假冒产品在美国边境被截获。据美国联邦调查局估计，它每12小时就会对中国行为者开启一个新的经济间谍案件，其与中国有关的经济间谍案件数量在过去十年中增加了1300%。

莱特希泽还说，由此产生的美中贸易逆差每年超过3500亿美元。几十年来，这一赤字有增无减，这是将数万亿美元的美国财富转移到我们的主要对手的手中。在这一过程中，由于中国利用不公平的贸易做法破坏了美国的各种产业，它使许多美国人失去了工作。这导致工资下降，收入不平等加剧，以及许多美国社区的崩溃。

他还说，除了中国共产党会受益之外，拜登政府降低关税的主要受益者将是那些从中国贸易渎职行为中受益的跨国公司。他们将能够增加利润，避免对美国制造能力进行昂贵的长期投资。该文解释说，对中国征收的关税，可以确保美国国内制造商不会被中国进口商压价，并为最近的再生产浪潮打下基础。而降低对中国商品的关税，将减缓美国制造业的复兴，并损害美国经济的复原力和生产力。

莱特希泽称，白宫可能认为，尝试任何限制通货膨胀的方法，即使是无效的，也会帮助总统不断下滑的支持率，但取消这些关税并不能为拜登先生赢得任何人气。73%的美国人支持针对中国采取贸易救济措施，以保护美国产业和工人，71%的选民支持华盛顿继续对中国征收301条款的关税。工人们认识到削减301条款的关税的政策将是多么危险。美国最大的工会联合会AFL-CIO表示，削减301条款的关税将 "削弱美国对贸易法律的执行，而这些法律对于阻止中国的非法贸易行为是必要的"。

文章最后说，人们只能希望拜登政府做出支持美国工人、企业和全世界公平贸易的选择。

（莱特希泽先生曾在2017-21年担任美国贸易代表）