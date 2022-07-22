斯里兰卡当局暴力拆抗议者营地 国际关注

斯里兰卡/抗议

7月22日黎明前不久数百名斯里兰卡士兵和警察暴力拆除了科伦坡一个反政府抗议者的营地。

周五7月22日黎明前不久，数百名斯里兰卡士兵和警察暴力拆除了科伦坡一个反政府抗议者的营地，引起国际社会对这个破产国家的新总统领导下的异议人士命运的关注。

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在拉尼尔-维克拉马辛格（Ranil-Wickremesinghe）的就职典礼结束不到24小时，身着防暴装备、手持自动突击步枪的安全部队赶走了抗议者，拆除了路障并包围了总统府大院。

在近两周前，总统府大院被数以千计的抗议者部分占领，导致总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨下台跑路。

警方在一份声明中说："警察和安全部队采取行动，清除了占领总统府秘书处、正门和周围地区的抗议者"。有"9人被捕"，其中 "2人受伤"。

目击者看到士兵逮捕了几个人，并摧毁了沿着通往总统府的大道搭建的帐篷，同时警察封锁了邻近的街道，以防止更多的抗议者到来。

据一些证词说，士兵们在名为"GotaGoGama"的营地，向聚集在那里的一小群示威者推进时，用警棍袭击了包括记者在内的人们。

欧盟说，言论自由至关重要。欧盟驻科伦坡代表团说："看不出光靠严格限制就能帮助解决当前政治和经济危机。

此前不久，美国驻科伦坡大使郑智允（Julie Chung） 对军事行动表示"深切关注"，她在推特上上呼吁当局"保持克制"。

加拿大高级专员大卫-麦金农（David McKinnon）也表示，"至关重要的是，当局要保持克制，避免暴力"。

大赦国际敦促斯里兰卡当局尊重不同意见，并谴责对报道军事行动的记者使用武力，包括一名BBC摄影师。

"野兽"行为

据法新社报道，活动人士表示，他们打算继续抗议，但在反对拉贾帕克萨家族统治的四个月的示威活动之后，这场运动似乎已经失去了动力。

28岁的工程师活动家努兹利-哈梅姆（Nuzly Hameem）说，由拉贾帕克萨党的选票选出的维克拉马辛格总统"是另一个正在形成的独裁者"。

营地早期的抗议者尼罗莎-丹尼尔（Nirosha Daniel）对警察喊道：“你们的行为像动物一样”。

据45岁的工会领袖和商人巴桑塔-萨马拉辛哈（Basantha Samarasinghe）说，"人民希望改变制度"，"议会应该解散"，因为"它没有公众授权"。

新总统周三晚间曾警告"麻烦制造者"，并承诺如果他们试图扰乱他的政府，将予以严惩。

他说："如果他们试图推翻政府，占领总统和总理的办公室，这不是民主，我们将坚决处理他们。

周一，维克拉马辛格先生在担任代理总统期间，宣布斯里兰卡进入紧急状态，给予武装部队和警察广泛的权力。

前总统律师入阁

维克拉马辛格总统继承的是一个被灾难性经济危机蹂躏的国家，外汇短缺，长期停电，食品、电力、燃料和药品短缺长达数月。

这位新总统将完成跑路总统拉贾帕克萨的剩余任期，也就是到2024年11月。法新社说，毫不意外地，他在周五上午任命了他的童年好友迪内希-古纳瓦德纳（Dinesh Gunawardena）出任政府总理。

这两个人曾在一起学习，在纸面上有着截然相反的意识形态立场。维克勒马辛哈先生是一个亲西方的自由市场倡导者，而古纳瓦德纳先生是一个坚定的僧伽罗民族主义者，相信社会主义和国家对经济的控制。

古纳瓦德纳在就职总理后不久告诉记者："我们有分歧，但我们有足够的友谊，可以团结起来处理国家的主要问题，也就是经济问题"。

古纳瓦德纳是前公务员事务部长，也是拉贾帕克萨家族的坚定支持者，他宣誓就职并组建了政府，几小时后，政府宣誓就职。

在这个新内阁中出现了阿里-萨布里（Ali Sabry），这位是跑路总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨的私人律师，现在负责外交事务。

维克勒马辛格先生则保留了财政部长一职，以便继续与国际货币基金组织（IMF）进行谈判，希望能够拯救被510亿美元巨额外债困扰的国家。