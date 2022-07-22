斯里兰卡：中国沉默，印度试图重建影响力

印度/斯里兰卡/中国/地缘政治

在斯里兰卡戈塔巴亚总统于7月中旬在群众的愤怒抗议声中匆忙出逃以后，印度很快就抓住机会，试图在斯里兰卡重建影响力，试图收复曾被中国抢走的失地。

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法国世界报特派科伦坡的记者卡罗尔·迪特里希（Carole Dieterich）和该报另一名记者布鲁诺·菲利普（Bruno Philip）共同撰写的文章写道，在戈塔巴亚总统出逃之前，在拉贾帕克萨“家族”在科伦坡掌权期间，北京在斯里兰卡的投资有了惊人的增长，印度也因而在斯里兰卡失去了传统的影响力。

不过，现在对印度来说，拉贾帕克萨“家族”刚刚在斯里兰卡史无前例的群众革命的动荡中倒台，这成了印度在斯里兰卡重建影响力的黄金般的机会。

文章表示，虽然没有印度领导人会这样说，但是，是有现实基础来支持这一说法的：倒台的总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨“家族”曾经让中国加强了其在南亚的存在。斯里兰卡与印度新德里当局的关系历来密切，但同时也是很复杂的，在中印竞争的背景下，斯里兰卡成了北京的一个重要的“战利品”。一位印度外交消息人士也表示，“这场危机无疑是我们改善与斯里兰卡关系的一个机会”，这位印度外交官此外还表示，他的国家印度目前“在科伦坡的形象是积极的”，他为此感到高兴。

法国世界报的文章还表示，今年年初，当斯里兰卡经济在悬崖边缘摇摇欲坠的时候，印度莫迪政府就开始行动了：当时，新德里为斯里兰卡发放了38亿美元的信贷，用于购买必需品、燃料和肥料。另外，印度也提供了人道主义援助。

印度向斯里兰卡伸出援助的手，这是新德里当局的“邻里优先”政策的一部分，这一政策旨在恢复印度在该地区、特别是在斯里兰卡的影响力，因为，中国通过“一带一路”框架内的基础设施项目，已经在斯里兰卡站住了脚步。

在马欣达·拉贾帕克萨担任总统时（2005-2015年），斯里兰卡对北京欠下了巨额债务。马欣达·拉贾帕克萨和戈塔巴亚·拉贾帕克萨是兄弟俩，马欣达在其兄弟戈塔巴亚于2019年当选总统后成为戈塔巴亚的总理。马欣达·拉贾帕克萨决定的远远超过该国能力的计划都是惨败。一个最为引人注目的例子是，在拉贾帕克萨的家乡--斯里兰卡南部的汉班托塔建造港口码头和国际机场。

这一港口从来没有吸引到货船停靠，机场也从来没有吸引到飞机停落。结果，斯里兰卡被迫将港口和码头的经营权交给中国的国有企业-招商局港口控股有限公司，为期九十九年，作为交换，它欠中国的10多亿美元的贷款被取消。自从危机于7月中旬达到高潮以来，自从总统仓皇出逃之后，中国一直保持沉默，从而让印度在这个地区大棋盘上自由地推动棋子。新德里的一个智库--社会和经济进步中心的副研究员康斯坦蒂诺·泽维尔（Constantino Xavier）表示，“印度已经为斯里兰卡做了很多事情，印度在过去的六个月里在资金上做出了巨大的努力。这与这场危机开始以来中国的相对缺席形成鲜明的对比。”

法国世界报的相关文章还表示，多年来，印度一直对中国的战略感到担忧，中国的战略包括用专家称之为是“珍珠链”的东西“勒紧”印度的脖子。珍珠链指的是，中国在孟加拉国、缅甸、斯里兰卡等国建立经济落脚点甚至是军事落脚点，从而包抄印度。

在这一背景下，斯里兰卡的例子可能具有里程碑的意义，因为，特别是在那些深陷中国巨额债务的国家，一带一路计划已经失去了部分吸引力，一位印度高级外交官表示，“斯里兰卡危机可能给那些渴望从中国投资中受益的国家敲响了警钟”。

而且，中国在南亚地区并不总是处于霸权地位的：在2008年毛派叛乱首脑上台后变得非常亲北京的尼泊尔，新上任的总理重新让尼泊尔的外交政策倾斜到印度一边；在马尔代夫，现任政府首脑也在远离曾让其前任深受诱惑的中国；在孟加拉国，北京正在增加投资，特别是在能源和港口设施领域里投资，但其总理谢赫哈西娜仍然热衷于与新德里保持密切关系。

不过，尽管如此，法国世界报的相关文章也表示，在斯里兰卡，中国还远没有玩完。