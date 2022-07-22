日本防卫白皮书:警告俄罗斯威胁 忧虑北京增压台湾

日本国防白皮书

日本周五7月22发表最新国防白皮书警告来自俄罗斯的新威胁，担心中国对台湾不断增加的压力。

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据法新社报道，日本防卫省2022年度报告用整整一章的篇幅介绍俄罗斯对乌克兰的入侵，称这场侵乌战争可能会发出一个信息，那就是"通过武力单方改变现状是可以接受的"。

日本防卫省的白皮书表示，俄罗斯可能因这场侵略乌克兰的冲突而被削弱，并担心被削弱的俄罗斯可能会"进一步加强与中国的关系"。

这份国防白皮书回顾了全球地缘政治风险以及对日本的具体威胁，指出莫斯科可能越来越多地诉诸于核威慑，这可能导致俄罗斯在日本周围的活动增加，而日本的周边海域是俄罗斯核潜艇经常活动的地区。

日本加入了西方对俄罗斯的制裁，并看到俄罗斯在其领土附近的军事存在有所增加。今年5月，俄罗斯和中国的轰炸机在日本列岛附近一起飞行。

此外，日本2022版防卫白皮书还提到了2021年10月，中俄军队10艘舰艇围绕日本列岛活动的情况。

日本国防白皮书沿用前几版的措辞表示，中国日益增长的军事力量是“该地区和国际社会的强烈安全关切”，而朝鲜多次发射导弹是“严重和紧迫的威胁”。

日本2022年防卫白皮书详细论述了台湾问题，指出，"自俄罗斯入侵乌克兰以来，面对北京对其领土的威胁，台湾一直在寻求进一步加强自我防卫"。

另据《自由时报》说，新版白皮书对台湾安全部分的记述多达10页，为去年版两倍，也是日本防卫白皮书就台湾问题记述最多的一次，这也反映出日本对台湾安全的重视态度，与前首相安倍晋三提出的「台湾有事即日本有事」相互呼应。

今年日本白皮书新增部分包括台湾的防卫现状与应对，台湾的国际形势等。白皮书中提到台湾最新军事战略「防卫固守、重层吓阻」，「不对称作战」的防卫作战构想，加强对中国「认知战」等灰色地带战略的警戒。

另一方面，白皮书中也提到，无法排除中国遂行结合电子战与网路攻击等综合登陆作战的可能性，这对台湾构成「极大」的威胁。

白皮书中强调，中台军事平衡朝中国有利方向倾斜，且差距逐年增加，在乌克兰危机的背景下，台湾加强自身的防卫努力，未来将持续关注中台的军事强化，以及美国对台军售及台湾自主开发主力装备等动向。

白皮书中提到美国虽然未改变「一个中国」政策，但从特朗普政府以来，美国加深了与台湾的关系，拜登政府仍延续这条路线。美国将台湾定位为主要的民主主义伙伴、重要的经济与安全保障的伙伴，美军舰艇通过台湾海峡，并持续对台军售。

在台湾面临的紧迫情势下，不仅美国，以欧洲为主的国际社会也表明对台海和平稳定的关心与担忧，并采取积极参与的行动，去年欧洲议会发表加强台湾关系的文件，并组团访台、波罗的海三国之一的立陶宛也设置「台湾代表处」、美英加三国军舰通过台湾海峡、澳洲防长公开表示，如中国武力犯台，澳洲将与美国同进退等。

白皮书中还强调台湾是日本重要的伙伴与朋友，台湾距离日本最西端的与那国岛仅110公里，台湾位于南海、巴士海峡、东海的要冲，面临日本最重要的海上航路，台湾情势的稳定，对日本的安全保障与国际社会的稳定至关重要。

法新社说，同时，日本也担心自身安全受到来自中国和朝鲜的威胁，预计将大幅提高其国防预算。

多年来，尽管日本的国防预算一直在稳步上升，但在7国集团中，日本的军费开支与其GDP的比例仍然是最低的。

执政的自民党（LDP，民族主义右派）的长期目标是将国防预算翻倍，达到GDP的2%。

然而，根据二战后美国占领该国期间起草并生效的和平宪法，日本不应该有这样一支军队，其军事投资在理论上应该仅限于防御手段。

日本自民党和其他希望修宪的政党现在拥有足够的议会基础，但这个过程可能是漫长而复杂的。