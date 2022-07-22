泽连斯基：乌克兰社会认为必须首先解放所有领土，只有这样才能开始谈判

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在《华尔街日报》7月22日刊登的对他的专访中表示，任何允许俄罗斯保留自2月入侵以来夺取的乌克兰领土的停火协议，只会鼓励更广泛的冲突，给莫斯科一个急需的机会，为发动下一轮冲突进行补充和重新武装。

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泽连斯基周五在基辅的总统府接受《华尔街日报》采访时说：“冻结与俄罗斯联邦的冲突意味着暂停，让俄罗斯联邦有休息的机会，他们不会利用这次暂停来改变他们的地缘政治，或放弃对前苏联各共和国的要求。”

泽连斯基在当下战争的关键时刻概述了他的观点，因为冲突带来的经济痛苦波及全世界，而俄罗斯的军事进展也在放缓，双方在五个月的血腥战斗后都已筋疲力尽。能源和食品价格上涨，再加上俄罗斯天然气在今年冬天停产的前景，有可能将欧洲推入经济衰退，就在莫斯科试图分裂西方联盟的时候，考验着西方的决心。

俄罗斯官员多次表示，希望这些经济困境会削弱美国和欧洲对乌克兰的关键支持，从而对基辅施加压力，使其以对莫斯科有利的条件解决冲突，例如允许俄罗斯保留最近征服的乌克兰南部和东部的大片地区。

身着标志性军装的泽连斯基承认，俄罗斯的入侵对西方企业和消费者造成了损失，他赞扬该国的盟友拒绝屈服于俄罗斯的讹诈，继续支持乌克兰抵抗一个更强大的敌人。泽连斯基说：“我对那里的人民表示感谢，这对他们来说很困难，他们现在物价很高，因为这场战争，因为俄罗斯人制造的危机，他们遭受着不适。”

泽连斯基补充说：“但这是一个价值观的问题。今天对莫斯科的外交让步可能会在一定程度上稳定市场，但只能提供暂时的喘息，并在未来产生回响。”虽然乌克兰的激烈抵抗在3月和4月将俄罗斯军队从基辅和乌克兰北部其他地区击退，但莫斯科仍然控制着南部的大部分地区。俄罗斯已经开始向这些地区的居民发放护照，并将那里的贸易转换为卢布，可能是在为未来几个月的吞并做准备。俄总统普京本周指责泽连斯基不希望通过外交途径解决，从而停止战斗。

泽连斯基则反驳说：“它是一条吞噬了两个地区的鲸鱼，现在说：冻结冲突。”他把俄罗斯比作体积最大的齿鲸。泽连斯基补充说：“然后它就会休息，两三年后，它又会夺取两个地区，并再次提出：冻结冲突。而且它将继续会是更进一步。百分之百（会是这样的）。”

报导指，2014年和2015年，基辅在德国和法国的压力下与俄罗斯签署的《明斯克协议》，让莫斯科巩固了对顿巴斯部分地区的控制并削弱了乌克兰，为今年的入侵奠定了基础。在过去两个月里，俄军一直专注于夺取乌克兰控制的东部卢甘斯克和顿涅茨克地区的部分地区，这些地区统称为顿巴斯，莫斯科在2014年首次干预后在那里建立了代理人政权。

虽然莫斯科在本月早些时候经过数周的激烈战斗夺取了卢甘斯克地区的剩余部分，但乌克兰仍然控制着顿涅茨克超过三分之一的地区，而且尽管战斗持续不断，俄罗斯军队在过去两周内没有取得重大进展。泽连斯基指出，普京严重低估了乌克兰，“他张开嘴，像一条巨蟒，认为我们只是另一只兔子。但我们不是兔子，事实证明，他无法吞下我们——实际上他自己也有被撕碎的危险。”

泽连斯基说，最近运送的美国和盟国武器，特别是“海马斯”多管火箭系统和155毫米榴弹炮，有助于削弱俄罗斯在顿巴斯的攻势并稳定那里的局势。他说，俄罗斯人曾经每天发射12000枚炮弹，而乌克兰则发射1000至2000枚。他补充说，现在，乌克兰每天可以发射约6000枚炮弹，而俄罗斯则开始感到弹药和部队的短缺。

泽连斯基说，对阵双方间火力平衡的这种变化遏制了乌克兰的伤亡。他说，在5月和6月的战斗高峰期，乌克兰每天损失100至200名士兵；现在，每天的死亡人数减少到约30人，受伤人数约250人。泽连斯基说，“我可以确切地告诉你，因为我每天都生活在这种情况下。”他拿出智能手机查阅军方刚刚提供的数字。

虽然泽连斯基以军事政策为由，拒绝透露战争开始以来乌克兰军队的总损失，但他表示，这些损失比俄罗斯的损失低了好几倍。乌克兰军方声称，有39000名俄罗斯军队在乌克兰死亡，而西方的保守估计大约是这个数字的一半。俄罗斯方面最后一次公布其伤亡数字是在3月份。

泽连斯基强调，稳定顿巴斯的前线将使乌克兰能够向其他方向推进。虽然军事分析家认为乌克兰将在今年夏天优先夺回赫尔松，但泽连斯基拒绝讨论乌克兰计划在何处以及何时发动反攻。普京本周早些时候说，乌克兰和俄罗斯代表团在3月底的伊斯坦布尔会谈中达成了一项和平协议草案，并指责基辅背弃了该协议。

泽连斯基将普京的断言斥为“完全是神志不清”。他强调，在2月24日的入侵之前，基辅拼命想与莫斯科找到一个外交解决方案，但三年来普京甚至不接他的电话。泽连斯基感叹道：“他来到这里，没有说话，杀了人，让1200万人流离失所，现在又说乌克兰不想谈判，他们只是谋杀人民，摧毁城市，进入城市，然后说：‘我们来谈判吧’。他们能和谁谈？用石头吗？他们浑身沾满了鲜血，而这血是不可能洗掉的。我们不会让他们洗掉的。”

泽连斯基补充说，现在，在过去五个月的所有悲剧之后，乌克兰公民没有心情与俄罗斯谈判。他说：“（乌克兰）社会认为，必须首先解放所有的领土，然后我们可以就做什么，以及我们如何在未来几个世纪里生活进行谈判。”他补充说：“我们的人民相信我们可以做到这一点。而且我们做得越快，死亡人数就越少。”

泽连斯基说：“我们更希望以一种非军事化的方式解除占领，挽救生命。”他补充说：“但我们面对的是我们所面对的人。除非他们被打脸，否则他们不会明白什么。”

泽连斯基指出，西方提供的“海马斯”多管火箭炮虽然使战场产生了实质性的变化，但远远低于乌克兰扭转局势所需的数量。然而，乌方更迫切的需求是防空系统，它可以防止俄罗斯向距离前线数百英里的其他和平城市发射远程导弹，他说。美国和德国已经承诺，但尚未交付这种能覆盖大面积的防空系统。

泽连斯基说，对于美国和欧洲来说，提供这些防空系统要比维持乌克兰经济要便宜得多，因为乌克兰每月的预算缺口为50亿美元。自2月以来，已有600多万乌克兰人逃离该国，其中大部分人留在国外，主要是在欧洲。

泽连斯基说：“为什么（乌克兰的）经济不运作？因为人们在国外，妇女和儿童；一个在丈夫打仗时带着孩子回来的妇女需要去工作。但由于导弹的存在，每个人都不敢送孩子上学。”

自2月以来，泽连斯基只在访问前线城市时离开基辅，他日夜待在总统府大院里，窗户被沙袋覆盖，外面停着装甲车。泽连斯基说，他平均每天从起床开始，查看最新的伤亡人数和俄罗斯导弹袭击的消息。

泽连斯基说：“我曾经像其他人一样从家里来上班，下班后我就回家；我起床，吃饭，锻炼，然后来上班......现在我住在工作场所，我在工作场所起床。”在他的晨会上，乌克兰军事官员报告前线的最新情况，部长们告诉他燃料短缺的状况和俄罗斯导弹袭击造成的基础设施破坏，国防和外交官员向他介绍西方武器供应情况。

泽连斯基说：“这是关于我们如何修复铁路、桥梁、隧道，我们如何智取俄罗斯人。”然后，他转向外交工作，与外国领导人进行沟通。泽连斯基说，一些最亲密的盟友都在社交媒体WhatsApp上与他保持联系。

深夜，当这些工作基本完成时，泽连斯基通常会坐下来录制他每天对全国和全世界的视频讲话。曾经经营过一家电视制作公司的泽连斯基说，传播乌克兰的叙事和反击俄罗斯的宣传，是战争中的一个重要工具。他笑着说：“这一直是一个强大的武器，它设法影响了其他种类武器的供应。”