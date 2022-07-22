美国宣布对乌追加2.7亿美元军事援助，包括4套海马斯火箭炮及弹药

美国/乌克兰/国际

美国白宫7月22日宣布将向乌克兰追加一笔价值2.7亿美元的军事援助，其中包括4套“海马斯”多管火箭炮及配用弹药、战地移动指挥车、战术无人机、105毫米火炮弹药等物资。

广告 继续浏览后续

美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）周五向媒体介绍称，新的2.7亿美元的对乌军援计划将包括中程火箭炮系统和战术无人机。

柯比表示，这一最新的一揽子计划使美国自拜登政府上台以来对乌克兰的援助总额达到82亿美元，而且是在俄罗斯全面入侵乌克兰战争接近第五个月的时候。他指出，拜登政府将在未来几周和几个月内批准更多的对乌援助计划。

据了解，这笔美国向乌克兰提供的最新一批军事援助包括4套“海马斯”多管火箭炮及配用弹药、4辆战地移动指挥车、36000发105毫米火炮弹药、3000件反装甲武器、零备件和其他设备，以及多达580个“凤凰幽灵”战术无人机系统（Phoenix Ghost）。

值得一提的是，柯比当天还向记者证实， 美国国防部正在考虑未来是否可以向乌克兰提供战斗机。他在简报会上表示，虽然拜登政府正在初步探索向乌克兰提供战斗机的可行性，但此举不会在短期内执行。

美国空军参谋长布朗（Charles Q. Brown Jr.）20日在参加活动时发言说，“虽然现在不能确定会提供哪些战斗机给乌克兰，但加强乌克兰空军的讨论一直在进行，包括转交（西方造）新飞机。”

布朗提及，“不排除向乌克兰提供非俄制，也就是美国和欧洲造的战斗机。”他列举了几个可能的机型，包括瑞典制造的JAS-39“鹰狮”、法国制造的达索“阵风”和欧洲战斗机“台风”。而在同一场论坛活动上，美国空军部长肯德尔（Frank Kendall）也没有排除把美军使用的A-10“雷电II”攻击机转交给乌军的可能性。