美国新任驻澳大利亚大使卡罗琳·肯尼迪周五抵达悉尼

卡罗琳·肯尼迪

美联社发自悉尼的报道说：美国新任驻澳大利亚大使卡罗琳·肯尼迪周五表示，在中国主张其存在之际，美国需要更多地与太平洋地区接触。我认为美国需要咋在太平洋做得更多。

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卡罗琳·肯尼迪抵达后，在悉尼国际机场接受了她的新角色的采访。她将于周一正式出示她的证书，填补一个空缺 18 个月的职位。 当被问及近几十年美国是否远离太平洋时，卡罗琳·肯尼迪说她专注于未来。“ 我们正在重新安置我们的大使馆，和平队来了，美国国际开发署也回来了，我们也回来了。 我们已经有一段时间没去过那里了，但我认为这一切都非常积极，我认为美国和澳大利亚的合作将产生重大影响。”

卡罗琳·肯尼迪是已故美国总统约翰·肯尼迪的女儿，在奥巴马政府期间担任驻日本大使。 她说，太平洋具有重大的个人意义，“因为我父亲在太平洋服役（二战期间）并被两名所罗门群岛人和一名澳大利亚海岸观察员救出。” “我的家庭遗产是我真正引以为豪的东西，我努力不辜负，”

她告诉记者。 “我认为这对世界各地的人们都具有重要意义，这让我感到非常自豪，并希望能够配得上它，并尽我所能来延续我父亲所信奉的价值观。”

当被问及中国在该地区日益增强的自信时，她说她的重点是美国与澳大利亚在安全、经济参与、气候变化和健康等问题上的伙伴关系。

她说：“我认为中国在该地区肯定有很大的影响力，但我认为我们的伙伴关系也是如此，”。

卡罗琳·肯尼迪说她在 36 年前度蜜月时第一次访问了澳大利亚。 她说她听说乔·拜登总统感染了 COVID-19，但还没有和他谈过这件事。她说 “我祝他一切顺利，” “他很强壮，很健康，显然我听说他的症状很轻微，所以希望他很快就会好起来。”