美英:俄侵乌5个月 阵亡1.5万 贫家子弟

俄罗斯/乌克兰

普京发动的侵略乌克兰战争，不仅给乌克兰人带来惨重的伤亡损失，也让大批俄罗斯年轻士兵命丧他乡。这些来自偏远乡村或蓝领乡镇的贫家子弟是普京圆帝国梦的“代价”。

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据中央社7月21日发自华盛顿的消息，美国和英国的情报机构首长表示，俄罗斯军事入侵乌克兰5个月以来，俄国约有1万5000人阵亡，他们评估俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）遭受的损失远高于预期。

英国军情六处（MI6）局长摩尔（Richard Moore）今天表示，1万5000人死亡“可能是保守估计”，对于原本预料会迅速战胜的普京而言“损失非常大”。

“阿斯本安全论坛”（Aspen Security Forum）在美国科罗拉多州举行，摩尔于会中表示：“那可能是保守估计。这数字跟他们1980年代在阿富汗10年战事期间所折损的人数大抵相同”。

摩尔还说：“而且这些人不是来自圣彼得堡（Saint Petersburg）或莫斯科（Moscow）的中产阶级家庭孩子”。

“这些是来自俄罗斯乡村地区的穷苦孩子。他们来自西伯利亚（Siberia）的蓝领城镇。他们不成比例地来自少数民族，都成了普京的炮灰”。

美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（Bill Burns）前一天在同场会议上表示，美国情报部门估计“俄罗斯折损约1万5000人，受伤人数可能3倍于此”。

伯恩斯还说：“因此损失是相当大的。乌克兰方面也有折损，可能比这个数字少一点，但仍是伤亡惨重”。

乌克兰提供的数据显示，俄方士兵折损更高，在本月稍早指出，俄国约有3万6200人死亡。

俄罗斯方面一直保持沉默，仅两次提供官方统计的死亡人数，最近一次是在3月25日，宣称1351人阵亡，但专家认为这个数字太低了。