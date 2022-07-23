世卫组织今宣猴痘为国际公共卫生紧急事件

世卫组织/猴痘

世界卫生组织总干事谭德塞周六宣布，世卫组织启动了最高级别的警戒状态，试图阻止猴痘的爆发，这一疫情已经在74个国家记录了近17,000人染疫。

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据法新社今天报道称，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今天的一次新闻发布会上说："我已经决定宣布将猴痘列为一个国际关注的公共卫生紧急事件，" 但他说，除了欧洲的风险较高之外，全世界的风险相对适中。

据中央社今天报道，因猴痘病例数激增，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞今天宣布将猴痘疫情列为国际公共卫生紧急事件，这是世卫最高等级公卫警报。

世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日内瓦召集专家再次根据国际卫生条例（IHR）召开紧急委员会议，在记者会上宣布接受委员会专家建议，宣布猴痘疫情构成“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC），也就是世卫的最高警戒层级。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）统计，已有71国通报将近1万5400起猴痘病例。

由于2003年亚洲爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）造成严重冲击，2005年世界卫生大会（WHA）通过IHR协定，各国共同预防和应对公共卫生危机。IHR中明订“国际关注公共卫生紧急事件”，指的是疾病传播对其他国家构成公共卫生风险，需要国际协调采取应对。

若被定调为“国际关注公共卫生紧急事件”代表公共卫生发生严重、突然、不寻常、意外等事件；且很可能超出受影响国国界；需要立即采取国际行动的事件。

中央社说，过往世卫组织曾6度宣布“国际关注公共卫生紧急事件”，包括2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小儿麻痺症、2015年到2016的兹卡病毒（Zika）、2019年刚果民主共和国的伊波拉病毒、2020年新冠病毒。