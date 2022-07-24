俄外长拉夫罗夫：我们愿意就更广泛的问题恢复谈判

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俄罗斯外交部长拉夫罗夫7月24日抵达埃及首都开罗，并与该国官员举行了会谈。这也是他接下来对非洲多国进行访问的第一站。拉夫罗夫当天就恢复与乌克兰方面进行谈判的问题表示，“我们对就更广泛的问题恢复谈判没有任何偏见”。他指责乌方目前无诚意与俄方恢复谈判。

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据俄罗斯国营的RT电视台报导，拉夫罗夫此行还将到访埃塞俄比亚、乌干达和刚果民主共和国。周日在抵达开罗后，他首先与埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西举行会谈，然后与埃及外交部长萨迈赫·舒克雷进行了会晤。

据总部位于埃及的阿拉伯联盟介绍，拉夫罗夫当天还会见了阿拉伯联盟秘书长长艾哈迈德·阿布乌尔·盖特，然后向该组织发表讲话。拉夫罗夫在与埃及外长萨迈赫·舒克雷举行的联合新闻发布会上说，他与埃及官员讨论了俄罗斯在乌克兰的“军事行动”，埃及官员敦促以“政治和外交方式”解决冲突。

拉夫罗夫则将先前和平谈判的破裂归咎于乌克兰。他称：“我们对就更广泛的问题恢复谈判没有任何偏见，但这件事不取决于我们，乌克兰当局，从总统到他的无数顾问，不断地说，在乌克兰在战场上击败俄罗斯之前，不会有谈判。”

乌克兰总统泽连斯基在《华尔街日报》7月22日刊登的对他的专访中表示，任何允许俄罗斯保留自2月入侵以来夺取的乌克兰领土的停火协议，只会鼓励更广泛的冲突，给莫斯科一个急需的机会，为发动下一轮冲突进行补充和重新武装。

泽连斯基在采访中说：“他（俄罗斯军队）来到这里，没有说话，杀了人，让1200万人流离失所，现在又说乌克兰不想谈判，他们只是谋杀人民，摧毁城市，进入城市，然后说：‘我们来谈判吧’。他们能和谁谈？用石头吗？他们浑身沾满了鲜血，而这血是不可能洗掉的。我们不会让他们洗掉的。”

泽连斯基补充说，现在，在过去五个月的所有悲剧之后，乌克兰公民没有心情与俄罗斯谈判。他说：“（乌克兰）社会认为，必须首先解放所有的领土，然后我们可以就做什么，以及我们如何在未来几个世纪里生活进行谈判。”泽连斯基表示：“我们的人民相信我们可以做到这一点。而且我们做得越快，死亡人数就越少。”

拉夫罗夫周日还利用他在阿拉伯联盟的演讲，强调克里姆林宫的说法，即西方国家推动俄罗斯入侵乌克兰，并指责西方国家无视莫斯科方面因“北约东扩”而产生的安全关切。

在俄罗斯军队周六对乌克兰敖德萨港进行导弹袭击后，尚不清楚恢复俄乌周五达成的，促使乌克兰粮食从黑海港口通过安全通道海运的计划将受到何种影响。

拉夫罗夫在开罗说，在莫斯科和基辅签署联合国支持的解除乌克兰港口粮食运输障碍的双重协议之后，俄罗斯粮食出口商致力于履行其义务。

拉夫罗夫说：“我们讨论了这一领域合作的具体参数，就相关部委之间的进一步接触达成了一致，我们对粮食危机的原因有共同的理解”。他没有详细说明下一步的进程。

俄罗斯入侵乌克兰的战争对世界经济产生了可怕的影响，使石油和天然气价格上升到前所未有的水平。乌克兰是世界上最大的小麦、玉米和葵花籽油出口国之一，但俄罗斯的入侵和对其港口的海军封锁已经停止了运输。

非洲国家是受战争涟漪影响最大的国家之一。重要商品的价格暴涨，数十亿美元的援助被用于帮助那些逃离欧洲战争的人。这使得非洲和中东冲突地区的数百万人遭受日益严重的食品和其他援助短缺的困扰。

在开罗的新闻发布会上，拉夫罗夫还表示，第二届俄罗斯-非洲峰会将于2023年中期举行，这是莫斯科为扩大俄罗斯在世界这一地区的影响力所做努力的一部分。第一届该峰会于2019年在俄罗斯的黑海度假胜地索契举行。

拉夫罗夫的访问是在美国总统拜登的中东之行后不到两周的时间里进行的。拜登在前往沙特阿拉伯之前访问了以色列和被占领的约旦河西岸。他还出席了海湾阿拉伯国家以及埃及、约旦和伊拉克在沙特阿拉伯举行的区域峰会。

埃及是阿拉伯世界人口最多的国家，该国拒绝在俄乌战争中选边站队，因为其与莫斯科和西方都保持着密切联系。埃及也是世界上最大的小麦进口国之一，主要来自俄罗斯和乌克兰。