美议员：西方目标对乌提供多达30套精密火箭炮发射系统

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美国国会众议院军事委员会主席史密斯（Adam Smith）最新在接受媒体采访时表示，美国及其西方盟友目标向乌克兰提供多达30套多管火箭炮系统，这些系统迄今为止在摧毁俄罗斯武器库方面非常有效。

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史密斯等美国国会两党代表团周六到访基辅，并与乌克兰总统泽连斯基举行了会谈。史密斯在接受自由欧洲电台／自由电台采访时介绍称，目前的目标是将部署在乌克兰的西方援助的火箭炮系统的数量增加到25至30套。

乌克兰方面已经向其西方伙伴申请了至少50套高精度火箭炮系统，包括M270多管火箭炮系统（MLRS）和M142高机动性炮兵火箭系统，即“海马斯”（HIMARS）。这些系统能够以几米的精度向敌方防线后方远距离发射火箭弹，使其非常有效。

M270多管火箭炮系统安装在履带式底盘上，一次最多可以发射12枚火箭弹。美国援乌的“海马斯”火箭炮系统安装在卡车上，机动性更强，但一次只能发射6枚火箭弹。

据了解，美国已经向乌克兰运送了12套“海马斯”火箭炮，并承诺再提供4套作为追加援助。英国等美国盟友也向乌方提供军援。西方盟国已经向乌克兰交付了一些M270多管火箭发射系统。史密斯在采访中没有给出交付其余系统的时间表。