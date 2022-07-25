俄罗斯外长继续非洲行 安抚对黑海粮道安全担忧

俄罗斯/非洲/乌克兰粮食

俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫和埃及外交部长萨迈赫-舒克里在开罗举行的联合新闻发布会上2022年7月24日。

俄罗斯外长拉夫罗夫继续非洲之行。昨天周日他在埃及首都开罗就执行伊斯坦布尔协议以促进谷物出口向阿拉伯联盟22国作出保证。

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拉夫罗夫在与他的埃及同行舒克里（Sameh Choukri）举行的新闻发布会上说，"我们已经确认了俄罗斯粮食出口商履行其所有义务的承诺"。

拉夫罗夫并称，俄罗斯总统普京最近与埃及总统塞西在电话交谈中也强调了这一点。

在联合国主持下，莫斯科和基辅上周五在伊斯坦布尔签署协议，为商船在黑海的航行提供了"安全走廊"。这个走廊应该允许被封锁在乌克兰的2000万至2500万吨粮食通过黑海运出，并方便俄罗斯的农产品出口，从而降低世界粮食危机的风险。

据联合国的数据，目前全世界有3.45亿人正遭受严重的粮食不安全威胁。

俄罗斯已经得到保证，西方的制裁不会直接或间接地适用于俄罗斯农业和化肥的出口。

他昨晚在开罗阿拉伯联盟总部向22国代表强调称，"所谓的粮食危机，总是毫无顾忌地归咎于俄罗斯，这是一个虚假的故事"。"仿佛粮食危机是从我们在乌克兰发起特别军事行动的那天开始的”。

拉夫罗夫强调说：“西方对俄罗斯的非法制裁加剧了这场危机”。（联合国）“秘书长有责任取消美国和欧盟对俄罗斯物流和金融链的非法限制”。

法新社说，由于依赖俄罗斯的粮食或武器，大多数阿拉伯国家迄今尚未对乌克兰冲突采取立场，它们急于在不疏远美国的情况下放过莫斯科，而美国已为基辅争取到了利益。

在埃及之后，俄罗斯外长拉夫罗夫将访问刚果，埃塞俄比亚和乌干达。他昨晚抵达刚果北部的奥约（Oyo），定于今天7月25日与刚果共和国总统恩格索（Denis Sassou-Nguesso）举行会谈。