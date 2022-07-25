北溪一号重新安装涡轮机后供气量将调整

天然气

克里姆林宫7月25日表示，俄罗斯输送天然气到德国的北溪一号管线，一旦维修好的涡轮机返回后，将供应与技术上可行性“数量对应”的天然气。

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中央社报道，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）并没有提到供气量会增加，他指出还有更多设备需要维修。

不过涡轮机送往加拿大维修几个星期，北溪一号（Nord Stream 1）关闭10天进行年度保养，这些不确定性因素让欧洲怀疑俄罗斯是否可能会完全关闭管线。

培斯科夫相对乐观，他告诉记者：“在所有手续完成后，将安装涡轮机…并将输送与技术上可行性相应数量的天然气。”

他是针对“工商日报”（Kommersant）一篇报导作评论。报导称，在加拿大为涡轮机进行维修的德国西门子能源公司（Siemens Energy），已将加拿大的证明文件交给俄罗斯天然气工业公司（Gazprom），让涡轮机得以返回。

俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟、美国和其他西方国家对莫斯科实施一波又一波制裁。欧洲政界人士指控俄罗斯利用能源“敲诈”欧盟，但克里姆林宫否认。

在10天保养中断供气后，俄罗斯天然气工业公司上星期透过北溪一号恢复供应，但供气仅达管道容量的40%。俄罗斯曾宣称，西方制裁造成涡轮机从加拿大返回被推迟了，天然气供应量于6月间被迫降至这个水平。

欧洲政界人士对这一解释不以为然，德国称，这具涡轮机依计划要到9月才用得上。

培斯科夫说，北溪一号还有更多设备需要维修，这一点西门子能源公司也了解。他还表示，莫斯科对完全停止俄罗斯对欧洲的天然气供应不感兴趣。欧洲急于在冬季之前填补其天然气地下储存槽。

培斯科夫表示，俄罗斯天然气工业公司不应为储存风险负责，并重申莫斯科立场，即欧洲人正在遭受自己对俄罗斯实施制裁的后果。（