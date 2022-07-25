莫斯科承认炸敖德萨港 基辅希望本周恢复谷物出口

乌克兰/俄罗斯

敖德萨港被俄罗斯导弹击中后乌克兰消防员在灭火2022年7月23 日。

俄罗斯入侵乌克兰昨天7月24日进入第六个月。在联合国与土耳其斡旋乌俄签署黑海运粮安全走廊协议的次日，乌克兰黑海港口敖德萨再次遭到轰炸。该港口对乌克兰的粮食贸易至关重要。

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在敖德萨发生轰炸事件后，乌克兰指责普京"唾弃"联合国和土耳其，损害了周五在伊斯坦布尔签署的协议的执行。

俄罗斯承认了轰炸敖德萨港，但否认其轰炸目标是粮食。俄罗斯国防部周日说：前一天"从海上发射的高精度远程导弹，摧毁了敖德萨码头一艘乌克兰军舰和美国向基辅政权提供的一批鱼叉反舰导弹。

早些时候，俄罗斯外交发言人玛丽亚-扎哈罗娃说，俄罗斯的"Kalibr导弹以高度精确摧毁了敖德萨港的军事基础设施。

但法新社说，无法独立证实俄罗斯的这个声明。周六，莫斯科曾向安卡拉否认它参与了这次炮击事件。

乌克兰希望本周恢复谷物出口

乌克兰周一表示，在与莫斯科签署协议后，尽管俄罗斯军队周六炮击了对贸易至关重要的主要港口敖德萨，但它预计"最早在本周"恢复粮食出口，这将是战争开始以来的第一次。

乌克兰基础设施部长亚历山大·库布拉科夫（Oleksander Kubrakov）告诉媒体："我们预计该协议将在未来几天开始运作，我们预计未来几天将在伊斯坦布尔建立一个协调中心。"我们正在准备一切，以便在本周开始。

他说，恢复出口的主要障碍是俄罗斯轰炸的风险，周六对黑海港口敖德萨的袭击就说明了这一点。

随着昨天乌克兰战争进入第6个月，乌克兰军队正在准备在位于南部第聂伯河畔的赫尔松进行反攻，计划用一千名士兵包围该市。自3月以来这里被俄罗斯人占领。

据乌克兰总参谋部称，在过去几天里，赫尔松市周围的几个城镇已被乌克兰军队接管。