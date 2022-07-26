印尼总统佐科威到访北京与习近平会谈

印尼/中国/G20

20国集团主席印度尼西亚总统佐科-维多多（Joko Widodo）应中国国家主席习近平邀请，周一抵达北京，今天周二与习近平面对面会谈。他还被安排与李克强会面。

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路透社说，这位印尼总统（更广为人知的名字佐科威Jokowi）应习近平的邀请到北京参加中国所说的"深入交换意见"。

周一晚间抵达北京的印尼总统佐科威还被安排与中国总理李克强会面。

这是外国首脑罕见到访对冠状病毒疫情严重警惕的中国。上一次北京接待的外国首脑是在今年2月冬奥会开幕时到访的俄总统普京。

而习近平最近一次离开中国大陆是6月30日前往香港，以纪念这个前英国殖民地回归中国统治25周年。

在访问香港之前，习近平于2020年1月访问了缅甸，这也是他对外国的最后一次正式访问。

印尼是中国最大贸易伙伴之一，也是中国所需镍铁、煤炭、铜和天然气的重要来源地。

2022年上半年，中国从印尼的进口，主要是基础产品，同比激增了34.2%，仅次于俄罗斯。

作为20国集团的轮值主席，佐科威试图修复因俄罗斯入侵乌克兰而暴露出来的集团内部的裂痕。

上个月，他去基辅会见了乌克兰总统泽连斯基，并前往莫斯科向俄罗斯总统普京转达了一个信息。佐科威说，印尼愿意成为俄乌两位领导人之间的"沟通桥梁"。

路透社说，中国没有谴责其战略伙伴俄罗斯的入侵行为，但一再呼吁停止敌对行动，并提出帮助促进和平谈判。

印度尼西亚与俄罗斯都是20国集团成员，前者今年担任该集团的主席。一些G20成员国威胁说，如果普京出席今年11月15日至16日在巴厘岛举行的领导人峰会，他们将抵制该峰会。

在今年早些时候召开的G20会议，集中讨论了全球粮食安全和俄罗斯对乌克兰的入侵。

俄罗斯侵略乌克兰战争对全球贸易造成了重大干扰，在乌克兰海港被封锁和俄罗斯石油、天然气和化肥等商品被制裁的情况下，谷物和小麦价格出现飙升。