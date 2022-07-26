日本残杀七人的秋叶原血案死刑囚被执行死刑

日本

2009年6月8日日本东京，造成7人死亡10人受伤的事件一周年之际，一名男子在秋叶原区的一条街上祈祷。

因2008年6月在东京秋叶原造成7人死亡、10人不同程度受伤的滥杀无辜案，被控杀人等罪名、确定死刑的原派遣员工加藤智大（39岁），于26日上午被执行死刑。

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法务大臣古川祯久26日表示，关于他下令对加藤智大（39岁）行刑，是“经过非常慎重的考虑才下令的。”

据终审判决显示，2008年6月8日中午12点半前后，加藤驾驶载重2吨卡车冲进东京都千代田区的步行街，撞死3人，撞伤2人，之后他还用匕首刺死4人，刺伤8人。

古川祯久大臣在谈到此案件概要时表示：“这起案件是一桩滥杀滥伤无辜的案件，作案人基于强烈的杀意，经过精心准备，以残忍的手段，夺走多达7名受害者的宝贵生命，使10名受害者负重伤，造成了极其严重的后果，对社会造成了巨大的冲击，令人极其痛心，无论对于在他的暴行中被夺走生命的被害者来说，还是对遗属来说，都是一个非常残忍的事件。”

此外他还表示，“此案经过彻底审理，最终定案”，“作为法务大臣，经过非常慎重考虑才下令的。”

上一次执行死刑是在2021年12月，这是岸田政府的法务大臣古川祯久上任以来第二次下令执行死刑。

加藤智大辩护方曾要求避免死刑，认为“被告可能因精神疾患出现精神失常或精神障碍”，但最高法院驳回了上诉，称“结果极其严重，对社会的影响极大”。

东京地方法院在2011年3月一审对加藤智大判处死刑，2012年9月东京高院二审支持一审死刑判决，驳回了被告辩护方的上诉，最高法院2015年2月驳回加藤的上诉，确定死刑。